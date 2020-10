Diretta/ Grosseto Albinoleffe (Serie C) streaming video tv: maremmani lanciati

DIRETTA GROSSETO ALBINOLEFFE: TOSCANI VOGLIONO CONFERME

Grosseto Albinoleffe, domenica 25 ottobre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Zecchini di Grosseto, sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie C nel girone A. L’ultima vittoria in casa dell’Alessandria ha decisamente lanciato il Grosseto, che ora punta a confermarsi contro l’Albinoleffe: la formazione toscana si candiderebbe ufficialmente per l’alta classifica dopo un nuovo successo e può sicuramente essere soddisfatta dell’approccio avuto al nuovo campionato, dopo il ritorno nei professionisti. Ha vissuto invece un avvio molto complicato l’Albinoleffe, che è riuscito però a risollevarsi proprio mercoledì scorso nell’ultimo turno infrasettimanale, battendo di misura l’ex capolista Renate, che ha perso il primo posto in classifica proprio a causa del gol di Giorgione subito a inizio ripresa. Una vera boccata d’ossigeno per i seriani, ora risaliti al quintultimo posto in classifica agganciando Alessandria e Piacenza.

DIRETTA GROSSETO ALBINOLEFFE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Grosseto Albinoleffe, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI GROSSETO ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni di Grosseto Albinoleffe, sfida che andrà in scena presso lo stadio Zecchini di Grosseto. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Magrini con un 4-3-1-2: Barosi; Polidori, Gorelli, Ciolli, Campeol; Sersanti, Vrdoljak, Kraja; Sicurella; Boccardi, Moscati. Gli ospiti guidati in panchina da Marco Zaffaroni schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-2-1 come modulo di partenza: Savini; Cerini, Mondonico, Canestrelli; Gusu, Genevier, Nichetti, Tomaselli; Manconi, Giorgione; Cori.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Grosseto Albinoleffe secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa maremmani partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 2,65, mentre poi si sale già a quota 2,90 per il segno X in caso di pareggio e fino a 2,80 volte la posta in palio in caso di successo dei seriani per chi avrà puntato sul segno 2.



