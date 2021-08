DIRETTA/ Grosseto Campobasso video streaming tv: parla Lamberto Magrini

DIRETTA GROSSETO CAMPOBASSO: PARLA MAGRINI

Siamo pronti a dare il via alla diretta di Grosseto Campobasso, ma poi a di dare la parola al campo andiamo a leggere le ultime parole di Lamberto Magrini, tecnico del club toscano. L’allenatore pochi giorni fa ha subito parlato del match di quest’oggi col Campobasso ai microfoni di TuttoC: “Quando inizia la stagione comincia l’ansia da risultato, per noi è un test importante e sono una squadra neopromossa che ha tenuto una parte della rosa. Sarà un test importante da non sottovalutare. Siamo a buon punto ma ancora dobbiamo lavorare tanto”. Sul mercato poi ha aggiunto: “Il direttore ha lavorato benissimo sotto l’aspetto dei giovani, abbiamo preso dei ragazzi interessanti valorizzati. Ha portato dei giocatori interessanti e sono quasi tutti di prima fascia, mi ha accontentato in tutto prendendo anche due trequartisti come volevo io. Abbiamo operato con le stesse idee”. (agg Michela Colombo)

DIRETTA/ Juve Stabia Acr Messina video streaming tv: il volto nuovo Tiago

DIRETTA GROSSETO CAMPOBASSO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Grosseto Campobasso non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Coppa Italia di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare della competizione in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

DIRETTA/ Monopoli Potenza video streaming tv: il ritorno di Guaita (Coppa Italia C)

TORNANO I LUPI!

Grosseto Campobasso, in diretta sabato 21 agosto 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Carlo Zecchini di Grosseto, sarà una sfida valevole per il primo turno a eliminazione diretta di Coppa Italia di Serie C. Il Molise torna finalmente tra i professionisti con questo match: il Campobasso infatti dopo molti anni nelle serie dilettantistiche e innumerevoli vicissitudini, torna ad assaporare la Serie C. Prima dell’esordio in campionato, antipasto di Coppa Italia per i Lupi che hanno dominato la scorsa stagione in Serie D, ritornando sul terzo gradino del calcio italiano dal quale mancavano dal campionato di Serie C/1 della stagione 1988/89.

Diretta/ Feralpisalò Pro Patria (risultato 0-1) video streaming: Caprile decisivo

Il Grosseto nella scorsa stagione si è tolto buone soddisfazioni, arrivando ai play off e superando anche un turno in trasferta battendo il Lecco, per poi essere eliminato dall’Albinoleffe. La formazione maremmana ha confermato il tecnico Lamberto Magrini in panchina e punta a un’altra stagione di buona qualità, con test impegnativi nel precampionato alle spalle che hanno portato anche a pesanti sconfitte, come nel caso del 3-0 subito contro la Ternana.

PROBABILI FORMAZIONI GROSSETO CAMPOBASSO

Le probabili formazioni di Grosseto Campobasso, match che andrà in scena allo stadio Carlo Zecchini. Per il Grosseto, Lamberto Magrini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Barosi; Raimo, Gorelli, Ciolli, Semeraro; Serena, Fratini, Piccoli; Cretella; Marigosu, Arras. Risponderà il Campobasso allenata da Mirko Cudini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Raccichini, Martino, Vanzan, Nacci, Menna, Magri, Giunta, Candellori, Parigi, Di Francesco, Liguori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA