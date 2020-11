Diretta Grosseto Carrarese/ Streaming video tv: derby toscano in alta quota (Serie C)

DIRETTA GROSSETO CARRARESE: OSPITI FAVORITI

Grosseto Carrarese sarà diretta dal signor Federico Longo: alle ore 15:00 di sabato 7 novembre questa partita rientra nel programma della nona giornata per il girone A di Serie C 2020-2021. Un intrigante derby toscano in alta quota: curiosamente e contro le previsioni è la neopromossa (che però ha un passato recente in Serie B) a essere davanti, con un punto di vantaggio occupa la vetta della classifica insieme alla Pro Vercelli ed è reduce dal pareggio di Pontedera, con il quale ha confermato le sue ambizioni. La Carrarese è una corazzata per questa categoria, da qualche tempo sta provando concretamente a fare il passo in più per arrivare nel campionato cadetto e anche in questa stagione sta confermando le aspettative. Nell’ultimo turno però i marmiferi hanno mancato il sorpasso in testa, perdendo in casa contro l’Alessandria: servirà dunque riscatto e vedremo se arriverà oggi nella diretta di Grosseto Carrarese, aspettando la quale possiamo provare a ipotizzare le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA GROSSETO CARRARESE IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Grosseto Carrarese non sarà garantita: come sempre le partite del campionato di Serie C, a meno che non si tratti di un posticipo, sono un’esclusiva della piattaforma Eleven Sports che ne fornirà la visione in diretta streaming video ai suoi abbonati (o a chi acquisterà il singolo evento), i quali dunque si dovranno dotare di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare lo schermo di una smart tv che si possa connettere a internet, per installarvi direttamente l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI GROSSETO CARRARESE

Lamberto Magrini affronta Grosseto Carrarese con un 4-3-3 nel quale Gorelli e Ciolli proteggono il portiere Barosi, mentre Sersanti e Polidori dovrebbero agire sulle corsie laterali; in mezzo si candidano Fratini e Sicurella che però devono vincere la concorrenza di Kraja e Vrdoljak che partono favoriti, al pari di Cretella che si piazzerà come perno centrale. Tridente offensivo composto da Boccardi e Raimo come esterni, mentre Moscati farà la prima punta; a sinistra però avanza la sua candidatura Raffaele Russo, attenzione anche a Galligani che potrebbe occupare anche la corsia di destra. La Carrarese di Silvio Baldini si dispone con il collaudato 4-2-3-1: sono Luci e Pasciuti a giocare in mezzo al campo anche se Agyei potrebbe essere un’alternativa dovuta al turnover, in difesa invece avremo Borri e Murolo davanti a Mazzini con Imperiale che a sinistra potrebbe essere sostituito da Ermacora, a destra il ballottaggio è tra Grassini e Valletti; Manzarri dovrebbe lasciare il posto a Caccavallo come esterno destro alto, sull’altro versante confermato Calderini; Piscopo il trequartista centrale, in attacco super favorito il bomber Infantino ma, tutto sommato, questa partita potrebbe anche iniziarla Cais con staffetta nel secondo tempo.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai per un pronostico su Grosseto Carrarese ci forniscono le seguenti informazioni: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 2,50 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola l’affermazione degli ospiti porta in dote una somma che ammonta a 2,90 volte la giocata. Il segno X, sul quale dovrete puntare per l’eventualità del pareggio, vale invece 2,95 volte l’importo investito con questo bookmaker.



