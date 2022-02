Diretta/ Grosseto Fermana (Serie C) streaming video e tv. Maremmani alla riscossa

DIRETTA GROSSETO FERMANA: SFIDA DA BRIVIDI!

Grosseto Fermana, in diretta domenica 6 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Carlo Zecchini di Grosseto, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata di Serie C. Maremmani alla riscossa dopo l’ultima vittoria interna in goleada che ha ravvivato le speranze di salvezza del sodalizio toscano. Sfida a fondo classifica vinta con uno straripante 6-1 dal Grosseto contro la Pistoiese e doppio balzo in avanti centrato in classifica, coi biancorossi ora terzultimi nel girone B davanti alla Viterbese e agli stessi Orange.

E’ un punto fuori la zona play out invece la Fermana che nel turno infrasettimanale ha pareggiato in rimonta contro il Gubbio, soffrendo inizialmente ma poi trovando un punto meritato grazie a un buon secondo tempo. I marchigiani però non vincono dal 28 novembre scorso in campionato, avendo ottenuto 2 sconfitte e 5 pareggi nei successivi 7 incontri disputati. Nel match d’andata la Fermana ha battuto con un secco 2-0 il Grosseto grazie alle reti di Mbaye e Cognigni.

DIRETTA GROSSETO FERMANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Grosseto Fermana non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI GROSSETO FERMANA

Le probabili formazioni della diretta Grosseto Fermana, match che andrà in scena al Carlo Zecchini di Grosseto. Per il Grosseto, Agenore Maurizi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Barosi; Siniega, Gorelli, Ciolli; Raimo, Cretella, Artioli, Piccoli, Semeraro; Nocciolini, Capanni. Risponderà la Fermana allenata da Giancarlo Riolfo con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Ginestra; Blondett, Urbinati, Scrosta; Alagna, Capece, Mbaye, Rodio; Pannitteri, Cognigni, Frediani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Carlo Zecchini di Grosseto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Grosseto con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Fermana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.

