DIRETTA GROSSETO FIORENTINA/ Video streaming tv: focus sugli avversari dei viola (oggi 1 agosto 2023)

DIRETTA GROSSETO FIORENTINA: GLI AVVERSARI DEI VIOLA

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Grosseto Fiorentina possiamo sicuramente parlare della società biancorossa, che come Genoa e Perugia ha il Grifone come simbolo: abbiamo accennato al fatto che in epoca anche recente il Grosseto è stato protagonista in Serie B, e nello specifico le stagioni disputate nel campionato cadetto sono sei, consecutive. Nel 2006-2007 la stagione l’aveva iniziata Massimiliano Allegri, ma la storica promozione vincendo il girone A di Serie C1 l’aveva ottenuta Antonello Cuccureddu; da quel momento, il club toscano è rimasto in Serie B per sei anni di fila, anche grazie a un ripescaggio (nel 2012) e avendo come miglior risultato il sesto posto nel 2009.

L’allenatore Elio Gustinetti era stato sostituito da Ezio Rossi, ma era tornato in sella dopo sole sette partite: aveva centrato la qualificazione ai playoff anche grazie a 15 gol di Marco Sansovini, aveva battuto 2-0 il Livorno nella partita di andata ma il sogno si era spezzato all’Armando Picchi, dove gli amaranto avevano vinto il derby di ritorno per 4-1 volando verso quella che sarebbe stata la promozione (finale contro il Brescia). Oggi come detto il Grosseto è in Serie D, ma anela a questi giorni gloriosi: vedremo come andrà il campionato di quarta divisione quest’anno… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA GROSSETO FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Grosseto Fiorentina non dovrebbe essere garantita sui canali della nostra televisione; tuttavia la società viola, salvo eventuali variazioni dell’ultima ora, dovrebbe mettere a disposizione i servizi di diretta streaming video di Grosseto Fiorentina sui propri canali social. Consigliamo dunque di visitare – in maniera libera, senza costi – le pagine che sono presenti in particolar modo su Facebook e Twitter, dove potrebbero anche arrivare informazioni in merito a questa sfida.

GROSSETO FIORENTINA: UN DERBY IN AMICHEVOLE!

Grosseto Fiorentina è in diretta dallo stadio Carlo Zecchini, alle ore 20:45 di martedì 1 agosto: un’amichevole interessante per la squadra viola, che deve idealmente riscattare la batosta subita dalla Stella Rossa nell’ultimo test disputato lo scorso mercoledì. Una Fiorentina che chiaramente è ancora in fase di rodaggio, ma che pochi giorni fa ha anche ricevuto una bella notizia: con l’esclusione della Juventus dalle coppe europee, i viola torneranno a giocare la Conference League di cui hanno disputato la finale lo scorso maggio, e dunque potranno provare a ripercorrere un bel cammino in Europa.

L’avversaria di oggi è una squadra che milita in Serie D, ma che anche in epoca abbastanza recente era nel campionato cadetto; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Grosseto Fiorentina, una partita nella quale chiaramente il risultato non è importante ma servirà invece mettere condizione nelle gambe e provare a testare schemi e situazioni. Proprio per questo, aspettando che l’amichevole prenda il via, andiamo a scoprire le potenziali scelte di Vincenzo Italiano leggendo insieme, in maniera più approfondita, le probabili formazioni di Grosseto Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI GROSSETO FIORENTINA

Andiamo dunque a scoprire nella diretta Grosseto Fiorentina come Italiano potrebbe disegnare la sua squadra. Il modulo potrebbe essere il 4-3-3 utilizzato nella scorsa stagione oppure anche il 4-3-1-2, che può aprirsi ad un 4-2-3-1. In porta avremo Terracciano; al centro della difesa ancora possibile la coppia formata da Martinez Quarta e Ranieri, con Dodò e uno tra Fabiano Parisi e Biraghi che potrebbero coprire le corsie laterali.

Poi il centrocampo, e qui appunto bisogna definire il sistema di gioco: potremmo avere Arthur Melo a fare coppia con Duncan o magari anche Bonaventura spostato in zona mediana, va preso in considerazione anche Mandragora. Davanti, il trequartista unico potrebbe essere Sabiri; in alternativa, ecco anche Ikoné e Brekalo o anche lo stesso Bonaventura – in posizione centrale – con Luka Jovic e Arthur Cabral a giocarsi il posto da prima punta, ma come detto al momento sono soltanto supposizioni.











