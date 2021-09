Diretta/ Grosseto Gubbio streaming video tv: maremmani per una scossa (Serie C)

DIRETTA GROSSETO GUBBIO: PARTITA EQUILIBRATA

Grosseto Gubbio, in diretta sabato 25 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Carlo Zecchini di Grosseto, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie C. Maremmani in campo per una scossa dopo due sconfitte consecutive subite contro Pescara e Carrarese in trasferta, la prima in Coppa Italia e la seconda in campionato. Sconfitte seguite ai tre pareggi con i quali si era aperta la stagione della squadra allenata da Magrini, con due soli gol realizzati nelle prime cinque partite ufficiali della stagione.

Diretta/ Carrarese Grosseto (risultato finale 2-1): ribaltone e vittoria marmifera!

Decisamente più solido il cammino del Gubbio con 8 punti conquistati nei primi quattro match disputati nel girone B. Importante successo casalingo per la formazione umbra che ha battuto 3-1 la quotata Entella nella sfida di sabato scorso. Quartetto al secondo posto completato dal Gubbio con Siena, Reggiana e Cesena dietro il Pescara, con gli umbri che il 9 maggio 2015 hanno vinto l’ultimo precedente in casa del Grosseto, 2-3 con gol di D’Anna, Guerra, Vettraino. In Serie B l’ultima vittoria in casa del Grosseto in casa contro il Gubbio, 2-0 il 27 agosto 2011.

DIRETTA/ Gubbio Entella (risultato finale 3-1): decisiva la rete di Sarao!

DIRETTA GROSSETO GUBBIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Grosseto Gubbio non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Grosseto Ancona Matelica (risultato finale 0-0): rammarico toscano

PROBABILI FORMAZIONI GROSSETO GUBBIO

Le probabili formazioni di Grosseto Gubbio, match che andrà in scena allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto. Per il Grosseto, Lamberto Magrini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Barosi; Raimo, Ciolli, Siniega, Semeraro; Piccoli, Vrdoljak, Cretella; Ghisolfi; Moscati, Arras. Risponderà il Gubbio allenato da Vincenzo Torrente con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ghidotti; Oukhadda, Redolfi, Signorini, Aurelio; Malaccari, Cittadino, Bulevardi; Arena, Sarao, Mangni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Grosseto con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.85, mentre l’eventuale successo del Gubbio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.

© RIPRODUZIONE RISERVATA