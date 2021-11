Diretta/ Grosseto Montevarchi streaming video tv: maremmani in ritardo (Serie C)

DIRETTA GROSSETO MONTEVARCHI: ALTRO DERBY!

Grosseto Montevarchi, in diretta domenica 21 novembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Carlo Zecchini di Grosseto, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Restano in ritardo i maremmani, senza vittoria da 6 partite consecutive di campionato e ancora penultimi in classifica, davanti solo di 3 lunghezze rispetto alla Viterbese fanalino di coda e a -3 dalla Pistoiese terzultima dopo l’ultima sconfitta subita con l’Entella.

E’ salito al confine della zona play out un Montevarchi che sta migliorando il suo rendimento dopo aver preso, da formazione neopromossa, le misure alla categoria. Brillante in particolare l’ultimo 4-1 casalingo rifilato all’Imolese, probabilmente la miglior performance dei toscani finora in questa stagione. Al 29 febbraio 2004 risale l’ultimo precedente a Grosseto tra le due squadre, in quel caso furono i maremmani a imporsi di misura con il punteggio di 1-0.

DIRETTA GROSSETO MONTEVARCHI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Grosseto Montevarchi non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI GROSSETO MONTEVARCHI

Le probabili formazioni della diretta Grosseto Montevarchi, match che andrà in scena al Carlo Zecchini di Grosseto. Per il Grosseto, Lamberto Magrini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Barosi, Raimo, Ciolli, Siniega, Semeraro; Serena, Vrdoljak, Cretella; Ghisolfi; Moscati, Arras. Risponderà il Montevarchi allenato da Roberto Malotti con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Giusti; Achy, Tozzuolo, Bassano; Barranca, Mercati, Amatucci, Martinelli; Carpani; Lunghi, Jallow.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Carlo Zecchini di Grosseto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Grosseto con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Montevarchi, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.

