Diretta/ Grosseto Novara (Serie C) streaming video e tv: a caccia di risposte

DIRETTA GROSSETO NOVARA: PARTITA EQUILIBRATA

Grosseto Novara, in diretta dallo stadio Zecchini di Grosseto, in programma domenica 6 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone A. Entrambe le squadre a caccia di risposte dopo un periodo che ha alimentato i dubbi: il Grosseto ha pareggiato domenica scorsa 0-0 a Busto Arsizio in casa della Pro Patria, ma ha vinto solo una delle ultime 7 partite disputate in campionato, trovandosi dunque in difficoltà al momento di fare il salto di qualità, anche quando il gioco lasciava presagire di poter raccogliere di più. Pari a reti bianche anche per il Novara nell’ultimo turno di campionato disputato in casa contro l’Albinoleffe, per i piemontesi 3 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 6 sfide di campionato, ormai fuori dalla zona play off e solo con 3 punti di vantaggio rispetto alla zona play out. L’esonero di Banchieri e l’arrivo di Marcolini in panchina non è servito finora per scuotere una squadra che non vince dalla trasferta di Livorno del 21 ottobre scorso.

DIRETTA GROSSETO NOVARA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Grosseto Novara sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI GROSSETO NOVARA

Le probabili formazioni di Grosseto Novara, sfida che andrà in scena presso lo stadio Zecchini di Grosseto. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Giancarlo Magrini con un 3-5-2: Barosi, Kalaj, Gorelli Ciolli; Raimo; Fratini, Vrdoljak, Sersanti; Simeoni; Boccardi, Russo. Gli ospiti guidati in panchina da Michele Marcolini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Lanni; Natalucci, Migliorini, Sbraga, Cagnano; Firenze, Schiavi, Bianchi; Gonzalez, Lanini, Panico.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Grosseto e Novara queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.35, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.00 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 2.80.



