Diretta Grosseto Olbia/ Streaming video tv: toscani ad un passo dai playoff (Serie C)

DIRETTA GROSSETO OLBIA: CONTA SOLO PER I TOSCANI

Grosseto Olbia, in diretta alle ore 17:30 di domenica 2 maggio presso lo stadio Carlo Zecchini, si gioca per la 38^ giornata del campionato di Serie C 2020-2021: si conclude oggi la stagione regolare anche per il girone A, e questa partita ha importanza soltanto per la squadra toscana. Grazie alla vittoria di Pistoia il Grosseto può ora difendere la sua partecipazione ai playoff, che sarebbe ottima visto lo status di neopromossa; 2 punti di vantaggio sul Novara che ha la doppia sfida diretta a favore, dunque pareggiare potrebbe non bastare.

Un favore ai toscani l’ha fatto proprio l’Olbia, che domenica scorsa ha pareggiato contro i piemontesi; risultato che ha comunque impedito ai bianchi di correre per il decimo posto (altrimenti questa sarebbe stata una sfida diretta entusiasmante) ma non cancella l’ottimo girone di ritorno disputato dai ragazzi di Max Canzi, che ancora una volta rinunciano alla post season ma si sono salvati in modo brillante. Aspettando che la diretta di Grosseto Olbia prenda il via, proviamo adesso a valutare le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni.

DIRETTA GROSSETO OLBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Grosseto Olbia non è una di quelle che per la 38^ giornata di Serie C saranno trasmesse sulla televisione satellitare: ne sono state selezionate altre, e dunque l’unico modo per seguire questa partita sarà quello di accedere al portale Eleven Sports, che fornisce l’intera programmazione di questo campionato in diretta streaming video. Qualora all’inizio della stagione non abbiate sottoscritto un abbonamento al servizio, potrete comunque acquistare il singolo match ad un prezzo fisso, che cambia solo in caso di eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI GROSSETO OLBIA

Purtroppo Lamberto Magrini giocherà Grosseto Olbia senza Polidori e Raffaele Russo: Kalaj sarà il difensore centrale al fianco di Ciolli (davanti a Barosi) con Raimo e Campeol a correre sulle fasce, mentre nel reparto offensivo Filippo Moscati è favorito su Merola per operare in tandem con Galligani. A centrocampo invece si gioca a tre con Sicurella che dovrebbe essere il regista, ai suoi lati agiranno Sersanti e Fratini (ma occhio a Kraja) con Gianluca Piccoli che sarà schierato nella posizione di trequartista. Senza più nulla da giocarsi, Canzi potrebbe cambiare qualcosa nel suo 4-3-1-2: dovrebbe essere titolare Ragatzu che corre per vincere la classifica marcatori, con lui Cocco o King Udoh e il ballottaggio Biancu-Doratiotto per agire tra le linee. A centrocampo Ladinetti e Belloni possono tornare titolari sostituendo Lella e Giandonato, verso la conferma Pennington (tra i migliori in questa stagione) mentre in difesa Altare e Emerson proteggeranno il portiere Tornaghi, con Arboleda e Cadili a fare i terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico su Grosseto Olbia: secondo questo bookmaker il vantaggio nella previsione spetta ai toscani (anche abbastanza ovviamente) con un valore di 1,65 volte la puntata sul segno 1, che identifica la loro vittoria. Il pareggio, regolato dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,85 volte quanto puntato mentre con il segno 2, sul quale investire per l’affermazione degli isolani, la vincita ammonterebbe a 4,75 volte quanto messo sul piatto.



