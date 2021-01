Diretta/ Grosseto Piacenza (Serie C) streaming video e tv: toscani alla verifica

DIRETTA GROSSETO PIACENZA: I TOSCANI NON POSSONO FALLIRE!

Grosseto Piacenza, in diretta domenica 24 gennaio 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Zecchini di Grosseto, sarà una sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C nel girone A. Maremmani alla verifica del Piacenza, formazione affamata di punti e chiamata a dare una svolta alla propria stagione all’inizio di questo girone di ritorno. Dopo alcune stagioni passate a veleggiare verso l’alta classifica per gli emiliani questa è stata finora l’annata più difficile, l’ultimo pareggio in casa della Juventus U23 è stato il quarto consecutivo per i biancorossi (per giunta tutti con il risultato di 1-1) e la squadra resta quartultima a 18 punti, a braccetto con il Giana Erminio e in piena zona play out.

Il Grosseto invece è 7 lunghezze avanti al Piacenza, sempre a ridosso della zona play off ma con 3 sconfitte subite negli ultimi 4 impegni di campionato disputati. Una frenata che non ha permesso agli uomini allenati da Magrini di trovare un cambio di passo verso l’alta classifica che sembrava davvero possibile fino a poche settimane fa, per questo il match col Piacenza può avere i crismi del vero esame di maturità per i toscani.

DIRETTA GROSSETO PIACENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Grosseto Piacenza non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI GROSSETO PIACENZA

Le probabili formazioni della sfida tra Grosseto e Piacenza allo stadio Zecchini di Grosseto. I padroni di casa allenati da Lamberto Magrini scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Barosi; Campeol, Gorelli, Ciolli, Raimo; Sersanti, Kraja, Vrdoljak; Sicurella; Boccardi, Galligani. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Vincenzo Manzo con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Libertazzi; Corbari, Battistini, Martimbianco; Galazzi, Pedone, Simonetti, Visconti; De Respinis, Babbi.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Grosseto Piacenza: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 1.90 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 4.05 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.25 volte l’importo giocato con questo bookmaker.



