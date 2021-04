Diretta/ Grosseto Pro Sesto (Serie C), streaming video tv: i lombardi rischiano

DIRETTA GROSSETO PRO SESTO: TOSCANI FAVORITI

Grosseto Pro Sesto, in diretta domenica 18 aprile 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Carlo Zecchini di Grosseto sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Ha preso la piega temuta la stagione dei sestesi, ormai riagganciati in zona play out dalla Giana Erminio, a -1 dalla Carrarese. I lombardi rischiano e il cambio in panchina tra Parravicini e Filippini non sembra aver regalato una scossa alla Pro Sesto, sconfitta in casa dall’Alessandria nell’ultimo match disputato.

Tutto è ancora aperto con la seconda metà della classifica che si è estremamente schiacciata nel girone A, basti pensare che lo stesso Grosseto, agganciato al Novara decimo e alla zona play off, è avanti di solo 6 lunghezze rispetto alla Pro Sesto. Maremmani reduci da 2 pareggi consecutivi, l’ultimo sul campo del Como capolista, ottenuto però con una rimonta che ha regalato grande entusiasmo al Grosseto, che tiene ancora nel mirino la zona play off e la partecipazione alla post season.

DIRETTA GROSSETO PRO SESTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Grosseto Pro Sesto non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI GROSSETO PRO SESTO

Le probabili formazioni della sfida tra Grosseto e Pro Sesto allo stadio Carlo Zecchini. I padroni di casa allenati da Lamberto Magrini scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Chiorra; Raimo, Polidori, Ciolli, Campeol; Kraja, Vrdoljak, Cretella; Piccoli; Galligani, Merola. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Antonio Filippini con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Livieri; Maldini, Bosco, Caverzasi, Ntube; Gattoni, Gualdi; Palesi, Bocic, Scapuzzi; D’Amico.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Grosseto Pro Sesto, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2.05 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.00 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 3.85 volte l’importo investito con questo bookmaker.

