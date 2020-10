Diretta/ Grosseto Pro Vercelli (Serie C) streaming video tv: toscani lanciati!

DIRETTA GROSSETO PRO VERCELLI: TOSCANI FAVORITI

Grosseto Pro Vercelli, sabato 17 ottobre 2020 alle ore 18.30, presso lo stadio Zecchini di Grosseto, sarà una sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C nel girone A. Padroni di casa che arrivano lanciatissimi all’appuntamento dopo le vittorie ottenute nelle ultime due trasferte. Il Grosseto ha espugnato il campo del Giana Erminio nel turno infrasettimanale e poi si è ripetuto battendo con i gol di Galligani e Boccardi anche la Pergolettese a domicilio. In questi due successi Boccardi ha realizzato tre gol su quattro per i maremmani, i suoi primi gol in carriera tra i professionisti. Osservato speciale dunque per la Pro Vercelli che a sua volta ha battuto proprio la Lucchese nell’ultima sfida di campionato disputata. I piemontesi sono riusciti così a riscattare il ko subito nel turno infrasettimanale sul campo del Renate, con i gol di Comi e Rolando che hanno permesso alla Pro di ritrovare una vittoria che mancava dalla prima giornata contro il Novara.

DIRETTA GROSSETO PRO VERCELLI IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Grosseto Pro Vercelli, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI GROSSETO PRO VERCELLI

Le probabili formazioni di Grosseto Pro Vercelli, sfida che andrà in scena presso lo stadio Zecchini di Grosseto. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Magrini con un 4-3-1-2: Barosi; Polidori, Gorelli, Ciolli, Raimo; Kraja, Vrdoljak, Sicurella; Pedrini; Russo, Galligani. Gli ospiti guidati in panchina da Francesco Modesto schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-3 come modulo di partenza: Saro, Carosso, Auriletto, De Marino; Bruzzaniti, Emmanuello, Nielsen, Petris; Rolando, Padovan, Zerbin.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che forniscono il pronostico di Grosseto Pro Vercelli sono state emesse anche dalla Snai: i maremmani partono favoriti con un valore di 2,40 volte la puntata sul segno 1, che identifica la loro vittoria. Il segno 2 per il successo esterno dei piemontesi vi farebbe guadagnare 2,85 quello che avrete messo sul piatto, mentre con il segno X per il pareggio la vincita ammonterebbe, con questo bookmaker, a 2,90 volte l’importo che avrete investito.



