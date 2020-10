Diretta Grosseto Renate/ Streaming video e tv: inizio in chiaroscuro (Serie C)

DIRETTA GROSSETO RENATE: LOMBARDI FAVORITI?

Grosseto Renate, diretta dall’arbitro Michele Giordano della sezione Aia di Novara, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 4 ottobre 2020, per la seconda giornata del girone A del nuovo campionato di Serie C. Ci avviciniamo alla diretta di Grosseto Renate con risultati opposti scaturiti dalla prima giornata: infatti domenica scorsa i toscani sono stati protagonisti di un bel colpaccio vincendo per 0-2 sul campo del Piacenza, mentre i lombardi hanno perso in casa per 2-3 il pirotecnico derby con il Como. Di conseguenza oggi il Grosseto cercherà di servire il bis di vittorie per ritagliarsi un posto da protagonista in questo avvio della nuova Serie C, iniziando a coltivare ambizioni stuzzicanti; il Renate invece deve stare molto attento, perché esordire con due sconfitte consecutive non sarebbe certamente un buon viatico per la compagine lombarda.

DIRETTA GROSSETO RENATE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Grosseto Renate, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI GROSSETO RENATE

Proviamo adesso ad analizzare le probabili formazioni di Grosseto Renate. In una situazione ancora molto fluida, compreso il mercato che chiuderà solo domani, il punto di riferimento per il Grosseto di mister Stefani è comunque il 4-3-1-2 vittorioso a Piacenza domenica scorsa con Antonino in porta, difesa a quattro composta da Polidoro, Gorelli, Ciolli e Raimo, a centrocampo invece erano partiti dall’inizio Kraja, Vrdoljak e Pedrini, infine in attacco i toscani avevano proposto Boccardi alle spalle di Moscati e Galligani. Il Renate di mister Diana invece aveva perso contro il Como, annotiamo comunque il 3-4-1-2 lombardo con Merletti, Damonte e Possenti davanti al portiere Gemello; a centrocampo Anghileri, Kabashi, Ranieri ed Esposito da destra a sinistra; Giovinco trequartista alle spalle di Galuppini e Sorrentino.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Grosseto Renate grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Il fattore campo spinge i padroni di casa che sono di conseguenza favoriti anche se di poco, infatti il segno 1 è quotato a 2,55 mentre poi si sale a 2,80 per il segno 2 e fino a 3,00 volte la posta in palio in caso di pareggio, indicato dal segno X.



