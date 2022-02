Diretta Grosseto Viterbese/ Streaming video tv: scontro salvezza (Serie C)

DIRETTA GROSSETO VITERBESE: PUNTI PESANTI!

Grosseto Viterbese sarà diretta dall’arbitro Luca Cherchi della sezione AIA di Carbonia. La gara in programma mercoledì 16 febbraio alle ore 14:30, è valida per la ventisettesima giornata del girone B di Serie C 2021-2022. I toscani sono reduci dal pareggio conseguito sul campo del Cesena, partita terminata con il punteggio di 3-3. La squadra allenata da Agerone Maurizi occupa la diciottesima posizione in classifica con 21 punti, in piena zona playout. Il Grosseto è però in ripresa, infatti nelle ultime cinque giornate non ha mai perso, totalizzando 7 punti.

La Viterbese arriva alla gara di Grosseto, dopo la sconfitta casalinga subita contro il Teramo, gara terminata con il risultato di 2-3. Quest’ultima partita, ha posto fine alla serie di vittorie consecutive, che si ferma quindi a due. La compagine allenata da Francesco Punzi è in diciannovesima posizione con 21 punti, gli stessi dell’avversario odierno. Sarà quindi una vera e propria sfida salvezza. La partita di andata, disputata lo scorso ottobre, è terminata con il punteggio di 0-1 in favore del Grosseto.

GROSSETO VITERBESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Grosseto Viterbese di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GROSSETO VITERBESE

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Grosseto Viterbese, le quali si affronteranno nella gara valevole per la ventisettesima giornata del girone B di Serie C. Agenore Maurizi, tecnico del dei padroni di casa, dovrebbe proporre la sua squadra con il modulo 3-5-2. Questa la probabile formazione titolare del Grosseto: Barosi; Siniega, Peretti, Gorelli; Raimo, Piccoli, Cretella, Bruzzo, Semeraro; Nocciolini, Arras.

La Vitrebese, allenata da Francesco Punzi dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2. Ecco la probabile formazione titolare dei laziali, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella partita che si disputerà sul campo del Grosseto: Fumagalli; D’Ambrosio, Ricci, Martinelli; Pavlev, Adopo, Megelaitis, Iuliano, Urso; Volpicelli, Bianchimano.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Grosseto Viterbese di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una partita piuttosto equilibrata, con la vittoria del Grosseto, abbinata al segno 1, presentata a 2.60. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, è quotato 3.15. La vittoria esterna della Viterbese, associata al segno 2, viene proposta a 2.65.

