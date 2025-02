DIRETTA GROTTAZZOLINA MILANO: OBIETTIVI DIVERSI!

È intrigante la diretta Grottazzolina Milano, che si gioca alle ore 18:00 di domenica 2 febbraio presso il PalaSavelli di Porto San Giorgio: siamo alla 18^ giornata di volley SuperLega 2024-2025 e mancano dunque sempre meno partite al termine della regular season. Gli obiettivi tra le due squadre sono diversi ma identica è la voglia di fare punti. Sicuramente la Yuasa Battery Grottazzolina è in grande spolvero, prova ne è il fatto che nel girone di ritorno ha sempre mosso la classifica, anche nelle sconfitte, e ha una grande occasione di salvarsi ma, continuando con questo passo, anche di prendersi i playoff che però saranno più complessi perché Cisterna e Padova devono recuperare la loro partita.

La neopromossa marchigiana sta facendo bene, ma ancora non è sufficiente: due punti la separano dai playoff ma è la stessa distanza di margine sulla zona retrocessione, inoltre oggi abbiamo una sfida davvero complessa contro un’Allianz Milano che è squadra da Champions League e che dopo le due sconfitte nei big match contro Civitanova e Trento ha ripreso la marcia, e può puntare a un piazzamento migliore. Aspettando di vedere quello che succederà nella diretta Grottazzolina Milano, proviamo a parlare in maniera più approfondita della partita.

COME SEGUIRE LA DIRETTA GROTTAZZOLINA MILANO IN STREAMING VIDEO TV

Naturalmente per la diretta Grottazzolina Milano in tv vi dovrete rivolgere alla televisione di stato, precisamente a Rai Sport HD; il match di SuperLega sarà disponibile anche in diretta streaming video sull’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA GROTTAZZOLINA MILANO IN STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GROTTAZZOLINA MILANO: ALLIANZ PER IL QUARTO POSTO

Siamo quasi arrivati alla diretta Grottazzolina Milano: finora abbiamo fatto un focus sui marchigiani, adesso presentiamo l’Allianz che in settimana ha chiuso il suo impegno nel girone di Champions League ma proseguirà nel tabellone ad eliminazione diretta, e intanto vuole sistemare la sua situazione in campionato. Lo scenario più realistico prevede che Milano lotti per il quinto posto con Verona, che tre settimane fa ha battuto in trasferta: l’obiettivo dunque sarebbe quello di avere il fattore campo nella serie playoff contro la Rana, più difficile andare a prendere Piacenza che ha 6 punti inpiù, ma intanto il Powervolley ha battuto anche la Gas Sales appena prima della sosta per la Coppa Italia.

Dunque una Milano che può ambire a prendersi quella semifinale che aveva già giocato in epoca recente: stiamo sicuramente parlando di una squadra che ha margini di miglioramento e negli ultimi anni li ha fatti vedere tutti, potrebbe nuovamente rappresentare una bella sorpresa nel tabellone dei playoff ma intanto rischia in questa sfida contro Grottazzolina, perché come detto la Yuasa Battery sta attraversando un ottimo momento e potrà giocare davanti a un pubblico caldissimo, che naturalmente potrebbe rappresentare un fattore nella partita di questo pomeriggio.