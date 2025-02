DIRETTA GROTTAZZOLINA PIACENZA: L’ULTIMO SFORZO

I punti sono sempre più pesanti alla penultima giornata di stagione regolare, la diretta Grottazzolina Piacenza sarà quindi molto importante alle ore 19.30 di questa sera, domenica 23 febbraio 2025, al PalaSavelli di Porto San Giorgio. La Yuasa Battery Grottazzolina è ormai ad un passo dal grande obiettivo dei marchigiani in questa Superlega di volley maschile, cioè la salvezza da neopromossa. La festa potrebbe scattare già stasera, eventualmente anche grazie ai risultati altrui, anche se sul campo non sarà così facile fare bene nella diretta Grottazzolina Piacenza.

Infatti la Gas Sales Bluenergy Piacenza parte almeno in teoria come favorita e nelle Marche cerca il ritorno alla vittoria, perché l’obiettivo degli emiliani è quello di chiudere la stagione regolare al quarto posto per avere il vantaggio del fattore campo almeno nei quarti con cui prenderanno il via i playoff scudetto. Ecco allora che i punti in palio sono molto importanti per il destino di entrambe, anche se alla fine potrebbero essere tutti contenti. Se e per chi sarà una bella domenica sera, dovrà dircelo la diretta Grottazzolina Piacenza…

GROTTAZZOLINA PIACENZA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Grottazzolina Piacenza in tv sarà garantita perché questa sarà la partita del giorno su Rai Sport, quindi ecco pure Raiplay per la diretta streaming video.

DIRETTA GROTTAZZOLINA PIACENZA: IL “MIRACOLO” DEI MARCHIGIANI

Verso la diretta Grottazzolina Piacenza, dobbiamo allora evidenziare che i marchigiani sono davvero vicini al traguardo della salvezza, per merito di un girone di ritorno di livello davvero ottimo. Anzi, la crescita di Grottazzolina entrerà sicuramente nella storia come una delle rimonte più clamorose: undici sconfitte su undici nel girone d’andata, con appena 2 punti all’attivo grazie ad altrettanti tie-break; poi il meraviglioso crescendo, con cinque vittorie sulle nove partite finora giocate nel ritorno e altri 16 punti per arrivare a 18 ed essere praticamente salvi. Un ritorno che, se tenuto per tutto l’anno, avrebbe messo i marchigiani in lotta indicativamente proprio con Piacenza e Verona per il quarto posto.

Ecco allora che Piacenza farà bene a non sottovalutare il match: nel girone di ritorno gli emiliani hanno fatto un punto in meno dei marchigiani, l’avessimo scritto pochi mesi fa sarebbe sembrato una follia oppure un crollo rovinoso di Piacenza ed invece questo conferma l’ottima crescita di Grottazzolina, ma evidentemente indica pure che qualcosa non funziona nella Gas Sales, che ha addirittura una striscia aperta di quattro sconfitte consecutive. Ecco perché adesso diventa determinante frenare l’emorragia nella diretta Grottazzolina Piacenza, altrimenti potrebbe sfuggire anche il quarto posto per chi fino almeno all’Epifania puntava certamente più in alto.