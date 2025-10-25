Diretta Grottazzolina Verona streaming video Rai: orario e risultato live per la partita della Superlega di volley maschile, oggi sabato 25 ottobre 2025

DIRETTA GROTTAZZOLINA VERONA: PER IL RISCATTO O LA CONFERMA

La diretta Grottazzolina Verona ci terrà compagnia dal PalaSavelli di Porto San Giorgio alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 25 ottobre 2025: questa è la partita scelta come anticipo della seconda giornata della Superlega di volley maschile, che è tornata dopo la magnifica estate coronata dal quinto titolo iridato della nostra Nazionale, facendo il paio con le donne.

Adesso però dobbiamo pensare ai club, anche perché l’attività parte subito fortissimo: settimana prossima ci sarà anche un turno infrasettimanale, in meno di due settimane si giocheranno quindi le prime quattro partite del campionato più difficile al mondo. Missione salvezza come l’anno scorso per i padroni di casa marchigiani della Yuasa Battery Grottazzolina.

Si riparte da un buon decimo posto, ma anche dalla sconfitta per 3-1 nel primo turno sul campo di Civitanova, il derby marchigiano che onestamente si sapeva sarebbe stato difficilissimo per Grottazzolina, che ha comunque perso con onore, conquistando almeno un set, in vista del match di oggi per il debutto casalingo stagionale.

Gli ospiti della Rana Verona arrivano invece nelle Marche dopo il quarto posto della scorsa stagione, per gli scaligeri le ambizioni sono più elevate e il cammino è iniziato bene, cioè con una bella vittoria per 3-1 contro un’altra formazione di ottimo livello come Piacenza. Potrebbero quindi essere favoriti gli ospiti nella diretta Grottazzolina Verona, ma ce lo dovrà dire il campo…

GROTTAZZOLINA VERONA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Come sempre: la diretta Grottazzolina Verona in tv sarà su Rai Sport, la diretta streaming video quindi per tutti tramite Rai Play o per gli abbonati con VBTV.

DIRETTA GROTTAZZOLINA VERONA: AMBIZIONI DIVERSE IN SUPERLEGA

Abbiamo quindi già capito che oggi pomeriggio nella diretta Grottazzolina Verona si affronteranno due formazioni che comprensibilmente hanno obiettivi diversi in Superlega. Per i marchigiani sarà fondamentale evitare l’ultimo posto che comporterebbe la retrocessione in Serie A2, l’anno scorso Grottazzolina si era poi presa la soddisfazione del decimo posto per giocare i mini playoff per il quinto posto e quindi la qualificazione per la Challenge Cup, ma quella potrebbe essere eventualmente la ciliegina sulla torta e ci si penserà strada facendo se la classifica autorizzerà pensieri di quel genere.

Verona invece l’anno scorso era stata quarta in stagione regolare, con oltre il doppio dei punti rispetto ai marchigiani, tanto per dare un metro di paragone, però poi fu eliminata nei quarti dei playoff scudetto da Piacenza, sulla quale si è presa una piccola rivincita lunedì sera vincendo nel debutto in questa nuova Superlega. Gli obiettivi sono ambiziosi, come dimostra l’arrivo in panchina di Fabio Soli, l’allenatore dello scudetto di Trento, vedremo quindi se la diretta Grottazzolina Verona saprà regalare il bis agli scaligeri…