Diretta Guangdong Conegliano/ Streaming video tv: sfida alle cinesi (Mondiale Club)

Guangdong Conegliano si gioca alle ore 13:00 (italiane) di mercoledì 4 dicembre: si tratta della seconda partita nel gruppo A del Mondiale per Club 2019 di volley femminile, e ancora una volta ci troviamo allo Shaoxing Olympic Sports Center in Cina. La Imoco affronta una delle due squadre padrone di casa, in un girone che si è aperto con la partita contro l’Eczacibasi e si chiuderà domani contro le brasiliane del Minas: tempi ristretti in questa manifestazione, nella quale è importante soprattutto ritrovare le energie giuste. Ricordiamo che il Mondiale per Club 2019 è formato da otto protagoniste che sono divise in due gironi; le prime due vanno a giocare le semifinali incrociate. Margini di errore ridotti al minimo dunque, e anche i singoli punti potranno contare parecchio: vedremo se nella diretta di Guangdong Conegliano le venete saranno in grado di prendersi la vittoria avvicinando il primo obiettivo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Guangdong Conegliano verrà trasmessa dalla televisione satellitare, che ha acquisito i diritti per le partite del Mondiale per Club 2019: saremo su Sky Sport Arena, che trovate al numero 204 del vostro decoder. Tutti gli abbonati, come alternativa, avranno garantito il servizio dell’applicazione Sky Go che, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, permette di seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi.

DIRETTA GUANGDONG CONEGLIANO: RISULTATI E CONTESTO

Guangdong Conegliano rappresenta la seconda partita della Imoco nel Mondiale per Club 2019: quest’anno l’Italia è presente alla manifestazione di volley femminile con due squadre (c’è anche Novara) ma in termini generali non è quasi mai riuscita a onorare questa competizione, tanto che sono passati tre anni dall’ultima nostra partecipazione. Conegliano ha comunque la squadra per vincere: ancora una volta la grande favorita è il VakifBank Istanbul che ha vinto le ultime due edizioni, ma sappiamo che questa squadra è già stata battuta da Scandicci in Champions League e dunque anche la Imoco, campione d’Italia, ha tutte le possibilità per arrivare all’atto conclusivo e prendersi il successo. A proposito della Champions League, la squadra veneta è reduce dalla vittoria netta sul campo dell’Alba Blaj con la quale ha portato a due il numero di successi nel girone; quest’anno Conegliano punta a vincere tutto e ha già messo in bacheca la Supercoppa, dunque con questo Mondiale per Club 2019 di volley femminile si potrebbe realmente riuscire a centrare la ciliegina sulla torta. Tuttavia, dovremo aspettare per capire se davvero la Imoco possa mettere il trofeo in bacheca…



