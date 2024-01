DIRETTA/ Gubbio Ancona (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 14 gennaio 2024)

DIRETTA GUBBIO ANCONA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

I testa a testa della diretta Gubbio Ancona hanno visto le squadre affrontarsi in diverse competizioni. Basti pensare che le prime due volte che i club si sono sfidati, è stato in Serie B. Parliamo di una vita dato che era la stagione 1947/1948 e in entrambi casi vinse il Gubbio. Dopo quella doppia sfida, non ce ne sono state più fino al 2004 quando le squadre si sono incontrare in Serie C con l’1-0 per l’Ancona.

Video/ Gubbio Recanatese (3-1) gol e highlights: Sbaffo sigla il gol dell'ex (10 gennaio 2024)

In questi 20 anni molti altri appuntamenti tra cui uno anche in Coppa Lega Pro, vinto anche in quel caso di misura dall’Ancona, per un totale di otto vittorie biancorosse. Per quanto non possa sembrare, visto che nelle prime cinque uscite ci sono state solo vittorie dell’Ancona, il Gubbio ha ben sette successi in questo scontro diretto tra cui l’ultimo incontro finito 2-1 con gol di Galeandro e autorete di Perrucchini. Un solo pareggio invece in sedici testa a testa ovvero l’1-1 del 2021 in Serie C Girone B. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Diretta/ Gubbio Recanatese (risultato finale 3-1) streaming video tv: accorcia Sbaffo (Serie C, 10 Gennaio)

DIRETTA GUBBIO ANCONA STREAMING VIDEO TV: DOVE VDERLA?

Per vedere la diretta di Gubbio Ancona dovrete disporre di un abbonamento al pacchetto calcio di Sky la tv satellitare infatti detiene i diritti per questa stagione di Serie C. In alternativa c’è anche la possibilità di seguire il match sulla piattaforma di streaming online NowTv.

GUBBIO ANCONA: PUNTI CHE SCOTTANO…

La diretta di Gubbio Ancona si prospetta come un incontro cruciale per entrambe le squadre, ciascuna con obiettivi e necessità specifiche in questa fase della stagione. La partita, in programma oggi 14 gennaio 2024 alle 18:30, promette emozioni e colpi di scena, considerando la situazione attuale delle due squadre. Il Gubbio, consolidato nella zona playoff, sta attraversando un periodo positivo, sottolineato dalle due vittorie consecutive nelle ultime due giornate. Questi risultati hanno contribuito a rafforzare la posizione della squadra in classifica e a consolidare le ambizioni di competere nelle fasi finali del torneo. Nelle ultime uscite, i giocatori del Gubbio hanno dimostrato determinazione e capacità di gestire le sfide cruciali, aspetti che cercheranno di replicare nell’incontro odierno.

Video/ Pineto Gubbio (1-2) gol e highlights: Mercati completa la rimonta! (Serie C, 7 gennaio 2024)

Dall’altra parte, l’Ancona si trova in una fase più complicata, avendo subito due sconfitte nelle precedenti partite di campionato. La squadra è attualmente alla ricerca di una svolta positiva per risalire la classifica e recuperare terreno prezioso. Questo incontro rappresenta un’opportunità importante per l’Ancona di invertire la tendenza negativa e ottenere risultati positivi per alimentare la speranza di una risalita in classifica. Entrambe le squadre, consapevoli dell’importanza di questo scontro diretto, proveranno a mettere in campo il loro miglior gioco. Gli appassionati possono aspettarsi un confronto avvincente, con entrambe le squadre che daranno il massimo per conquistare i tre punti in palio. Con il Gubbio deciso a mantenere la sua posizione di prestigio e l’Ancona determinato a risalire la classifica, la partita si prospetta ricca di tensione e aspettative.

GUBBIO ANCONA: PROBABILI FORMAZIONI

La sfida tra Gubbio e Ancona, in programma oggi alle 18:30, si preannuncia come un incontro di grande interesse, con entrambe le squadre che daranno il massimo per conquistare punti fondamentali in chiave classifica. Vediamo quali potrebbero essere le probabili formazioni per questo importante scontro. Il Gubbio, che dovrà fare a meno di Di Massimo per squalifica, potrebbe optare per il 4-3-1-2 come modulo tattico. Con Udon confermato in difesa, l’allenatore dovrà decidere chi affiancarlo nel reparto arretrato. Sulla trequarti, invece, è probabile la presenza di Chierico, chiamato a orchestrare le azioni offensive della squadra. Il Gubbio cercherà di sfruttare al meglio le geometrie di gioco di Chierico per creare opportunità da rete.

Per quanto riguarda l’Ancona, ci si aspetta che la squadra schieri un 4-3-3, con un tridente offensivo composto da Energe, Spagnoli e Moratti. Questo trio d’attacco sarà chiamato a mettere sotto pressione la difesa avversaria, cercando di capitalizzare le situazioni favorevoli e di trovare la via del gol. Occhio anche alle incursioni sulla sinistra di Agyemang, capace di fornire cross pericolosi e mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. Entrambe le squadre sapranno dell’importanza di questo match e della necessità di conquistare punti per i rispettivi obiettivi stagionali. Gli appassionati possono aspettarsi un confronto vibrante e teso, con entrambe le squadre determinate a dare il massimo per uscire vincitrici da questo scontro diretto.

GUBBIO ANCONA, LE QUOTE

Scommettesse per questa diretta di Gubbio Ancona? Innanzitutto vediamo le quote per questo match: Intralot offre la quota dell’1,5 sul segno 1 che decreterebbe la vittoria della squadra di casa, mentre il segno X è dato a 2,6 su Better, non male! Mentre la vittoria dell’Ancona è data a 1,8 su Eurobet.











© RIPRODUZIONE RISERVATA