Diretta/ Gubbio Ancona streaming video tv: sfida d’alta quota (Serie C)

DIRETTA GUBBIO ANCONA: OBIETTIVO RIMONTA

La diretta di Gubbio Ancona, partita in programma domenica 22 gennaio ore 17:30, racconta una gara molto interessante in ottica playoff. I Lupi hanno l’imperativo di rialzare la china dopo le tre sconfitte consecutive che hanno fatto perdere terreno ai perugini. I ko con Montevarchi, Fermana e Alessandria sono stati duri da digerire, ma adesso non c’è tempo per piangere sul latte versato, soprattutto visto che l’Ancona ha fatto recentemente passi da gigante. I Dorici hanno infatti colmato il gap con gli umbri ritrovandosi ora ad una sola lunghezza dal Gubbio terzo in classifica frutto di tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro.

Resa dei conti al Barbetti tra la terza e la quarta in graduatore, dove potrebbe andare in scena un sorpasso tutto biancorosso in caso di vittoria esterna. Eventualità da non scartare non solo per il recente periodo di forma delle due squadre, ma anche perché l’Ancona ha dimostrato di non soffrire troppo le partite fuori casa: infatti i Dorici sono settimi per rendimento in trasferta con un buon bottino di 15 punti conquistati. Per quanto riguarda invece le performance del Gubbio tra le mura amiche si contano sei vittorie, un pareggio e quattro sconfitte, tra cui l’ultima contro la Fermana.

GUBBIO ANCONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della sfida Gubbio Ancona la si potrà vedere su Eleven Sports, imperdibile emittente per gli amanti della serie C. Il match è disponibile tramite abbonamento, sia mensile sia stagionale

Si potrà assistere alla diretta di Gubbio Ancona anche in streaming video su dispositivi quali smart tv e i qualsivoglia di tipo smart come computer, smartphone o tablet.

GUBBIO ANCONA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazione della diretta Gubbio Ancona con i padroni di casa che manterranno il modulo 3-4-1-2. Di Gennaro col numero 12 si occuperà della porta. Alle linee arretrate vi abbiamo Bonini, Portanova e Dutu. Nella zona nevralgica del campo il laterale Morelli, Bulevardi, Rosaia e l’esterno Corsinelli. Spina nel fianco ma anche trequartista. I due centravanti Mbakogu e Vazquez.

In risposta i marchigiani secondo previsione postuleranno il modulo 4-3-3. Perucchini tra i due pali. A difendere Mezzoni, Mondonico, De Santis e Brogni. A centrocampo Prezioso, il metronomo della squadra sarà Gatto, sul lato sinistro agirà invece Simonetti. In attacco non si tirano indietro Petrella, Moretti e infine Mattioli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per scommettere sulla diretta Gubbio Ancona sono offerte da Snai che vede favorito per la vittoria finale gli umbri a 1.95. Quasi a quattro il successo ospite (3.90) mentre si sta assestando sui 3.15 la quota relativa al segno X. L’imbattibilità dell’Ancona sul campo perugino è offerta a 1.70 con il Gol a 2.05.

L’ultimo scontro tra le due compagini è terminato 1-0 per il Gubbio che si può trovare a 5.50. Il più recente successo dei bianconrossi in trasferta in questo scontro è del 2015 con il risultato di 2-0: lo stesso esito è dato a 20.











