Diretta Gubbio Arezzo/ Streaming video tv: già uno spareggio salvezza? (Serie C)

Gubbio Arezzo si gioca in diretta dallo stadio Barbetti, alle ore 18:30 di giovedì 8 ottobre: la partita è valida per la 3^ giornata nel girone B del campionato di Serie C 2020-2021, e rappresenta già una sorta di spareggio per evitare di rimanere in ultima posizione. Avvio di stagione pessimo per entrambe le squadre: gli umbri hanno esordito perdendo in casa contro il Modena per poi cadere anche sul campo della Sambenedettese, ma è sicuramente più sorprendente il cammino degli amaranto che, sulla carta in corsa per i playoff, hanno perso a Salò una partita comunque già complicata di suo e poi hanno ceduto il passo al Perugia. Sui toscani gioca sicuramente anche un calendario terribile nelle prime due giornate, questo match sulla carta dovrebbe essere più abbordabile ma come sempre risponderà il campo, dunque vedremo quello che succederà nella diretta di Gubbio Arezzo della quale possiamo intanto valutare le probabili formazioni, andando a leggere più attentamente le scelte dei due allenatori.

GUBBIO AREZZO IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gubbio Arezzo non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento con questa partita è come di consueto sul portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di Serie C in diretta streaming video. Utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone si potrà decidere se sottoscrivere un abbonamento stagionale oppure se acquistare ogni settimana il singolo evento, ad un prezzo fissato per tutto l’anno salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO AREZZO

Per Gubbio Arezzo Vincenzo Torrente dovrebbe puntare sul 4-3-3, magari cambiando un esterno offensivo: fuori Jacopo Pellegrini e dentro De Silvestro, con Juanito Gomez e Pasquato che invece viaggiano verso la conferma. In difesa ci saranno Uggè e Ferrini davanti al portiere Cucchietti, linea difensiva con Formiconi e Migliorelli sugli esterni mentre in mezzo Sainz-Maza e Malaccari dovrebbero ancora coprire le mezzali lasciando a Megelaitis il compito di impostare la manovra, tuttavia attenzione anche alla candidatura di Sdaigui e Lovisa. Arezzo schierato con il 3-5-2 da Aniello Cutolo: il portiere è Tarolli, davanti a lui la difesa sarà formata da Luciani, Baldn e Borghini mentre sulle corsie laterali potrebbe tornare utile Sussi, che giocherebbe a sinistra con Luca Mosti sull’altro versante. In mediana Foglia sarà il playmaker, mentre Bortoletti e Males opereranno sugli esterni. Dubbi sul tandem offensivo: Alessandro Potenza potrebbe dare un po’ di riposo a Cutolo puntando su Pesenti, ma rischia anche Adama Sane che deve vincere la concorrenza di Merola.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per Gubbio Arezzo indicano nella squadra di casa la favorita: il segno 1 per la sua vittoria vi permetterebbe infatti di guadagnare una somma corrispondente a 2,30 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 3,10 che è stato posto sul segno 2 per il successo degli ospiti. L’eventualità del pareggio, come sempre regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,05 volte la puntata con questo bookmaker.



