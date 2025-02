DIRETTA GUBBIO AREZZO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Siamo quasi arrivati alla diretta di Gubbio Arezzo, ma manca ancora un po’ prima di poterci immergere finalmente nel commento live. Nell’attesa vi offriamo come sempre la nostra preziosa rubrica sulle statistiche, in maniera tale da capire insieme che tipo di partita andremo a vedere nel corso dei prossimi minuti. Abbiamo il Gubbio che è una delle squadre che corre di più in questo girone, sono quasi 8 i kilometri percorsi dalla squadra umbra.

Questo però tende a stancare per ovvi motivi i giocatori prima del previsto e capita nel 21% di subire una rete negli ultimi quindici minuti dell’incontro. Invece l’Arezzo nonostante uno stile tattico molto simile, differisce soltanto per 500 metri infatti dai padroni di casa, questo problema non lo accusa poiché in media subisce solo 1,2 reti ogni novanta minuti. Detto questo possiamo passare tranquillamente al prossimo aggiornamento della diretta di Gubbio Arezzo, visto che inizierà a breve il commento live di questa partita, non mancate! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA GUBBIO AREZZO, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Serie C è un’esclusiva di Sky che trasmetterà la diretta Gubbio Arezzo in tv ma anche in streaming su Sky GO e NOW TV.

GUBBIO AREZZO: INCROCIO PER I PLAYOFF

La domenica del Girone B di Serie C inizia alle 12,30 con la diretta Gubbio Arezzo in campo il 2 febbraio. La sfida è tra due squadre che si giocano un posto all’interno dei playoff per tentare di andare in Serie B.

Il Gubbio di Fontana arriva da un pareggio per 1 a 1 in casa del Campobasso e cerca la vittoria per entrare nelle prime dieci. Ha perso contro il Pontedera, invece, l’Arezzo di Troise che si trova al sesto posto in classifica con vista privilegiata sul terzo posto.

GUBBIO AREZZO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere anche quali sono le probabili formazioni in vista di questo scontro diretto per i playoff. Il Gubbio di Fontana andrà in campo con il solito 3-4-3 con Venturi confermato tra i pali e difeso da Tozzuolo, Signorini e Rocchi. Corsinelli e David agiranno sulle fasce a supporto di un tridente formato da D’Ursi, Tommasini e Maisto.

L’Arezzo di Troise, invece, andrà in campo con una difesa a quattro composta da Gilli, Chiosa, Gigli e Montini davanti alla porta di Trombini. Guccione sarà l’unica punta supportato da una trequarti ricca di qualità con Pattarello, Settembrini e Tavernelli.

GUBBIO AREZZO, LE QUOTE

Eccoci infine all’appuntamento con le quote sulla diretta Gubbio Arezzo: leggiamo quelle della Snai e scopriamo un bell’equilibrio, comunque leggero vantaggio per i toscani perché il segno 2 che regola il successo dell’Arezzo ha un valore che ammonta a 2,45 volte la giocata, laddove l’ipotesi della vittoria del Gubbio (naturalmente segno 1) porta in dote un guadagno da 2,90 volte quello che avrete investito, abbiamo poi il segno X che con questo bookmaker prevede una vincita ammontante a 2,80 volte quanto messo sul tavolo.