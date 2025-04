DIRETTA GUBBIO ASCOLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Gubbio Ascoli? Facciamo un passo verso i numeri per capire cosa andremo a vedere nei prossimo minuti nel rettangolo verde, il che ci aiuterà non solo a capire i trend delle due formazioni ma anche a darci un’idea su chi potrebbe essere la favorita o meno del pronostico finale. Partiamo dal Gubbio, una delle squadre più italiane del girone B di Serie C, il che vuol dire che si difende molto bassa a 22 metri dalla porta e che poi prova a segnare sfruttando i contropiedi come vediamo dal numero di cross progressivi che sono circa 32 per ogni novanta minuti.

Abbiamo poi l’Ascoli che nonostante una difesa molto ballerina punta sempre al possesso del pallone, anche se da perdita del pallone su impostazione subiscono il 21% delle reti, il che mette in risalto il fatto che vincono solo il 22% delle gare a cui prendono parte nonostante 330 passaggi completati con il 25% di questi ultimi che sono progressivi. Sarà una partita da X? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Gubbio Ascoli, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live del match. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA GUBBIO ASCOLI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sarà possibile vedere la diretta Gubbio Ascoli lontano dallo stadio se siete in possesso di un regolare abbonamento a Sky. Chi è iscritto potrà infatti seguire il match senza difficoltà sia in televisione sul canale Sky Sport 252 che in streaming tramite l’applicazione Sky Go.

DUE PIAZZAMENTI DA DIFENDERE

La diretta Gubbio Ascoli è in programma per sabato 5 aprile 2025 alle ore 17:30. Presso lo Stadio Pietro Barbetti sia il Gubbio che l’Ascoli hanno bisogno di difendere le posizioni sin qui raggiunte nella classifica del girone B. I padroni di casa sono in zona playoff ma in decima posizione e con quarantaquattro punti, arrivando dal successo esterno conquistato contro il Carpi. Il Rimini e la Pianese sono alla portata della formazione umbra che potrebbe infatti anche agganciare i toscani in caso di successo ma il Perugia rimane in agguato alle loro spalle, a distanza di appena un punto.

Il discorso può essere in qualche modo simile pure per l’Ascoli, a quota trentotto in quindicesima posizione. I bianconeri non sono andati oltre un pari senza reti contro la Vis Pesaro nella giornata precedente e vorrebbero scavalcare sia il Campobasso che il Carpi per acciuffare il Pontedera. Attenzione però alle inseguitrici poichè la zona retrocessione è distante solamente cinque punti e la Lucchese potrebbe anche insidiare i marchigiani in caso di nuovi passi falsi.

GUBBIO ASCOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

I padroni di casa allenati da mister Fontana dovrebbero ripresentarsi in campo dall’inizio con un 4-3-2-1 con Venturi, Corsinelli, Tozzuolo, Rocchi, Zallu, Iaccarino, Rosaia, Proietti, Spina, D’Ursi e Tommasini secondo le probabili formazioni della diretta Gubbio Ascoli. Anche il tecnico Domenico Di Carlo dovrebbe a sua volta scegliere di riproporre il modulo 4-3-3 con Raffaelli, Adjapong, Piermarini, Alagna, D’Amore, Baldassin, Odjer, Varone, Tremolada, D’Uffizi e Marsura per i bianconeri.

DIRETTA GUBBIO ASCOLI, LE QUOTE

I bookmakers sembrano concordare all’unisono su chi sarà il vincitore della diretta Gubbio Ascoli analizzando le quote fornite nei giorni precedenti all’evento. I padroni di casa sono infatti i principali candidati al successo con l’1 fissato a 2.15. Il pareggio è la via di mezzo da percorre per chi vuole azzardare senza rischiare troppo visto l’x posto a 3.00 mentre il segno 2 che significherebbe il successo per i biaconeri è l’alternativa meno probabile venendo quotato a 3.40.