Diretta Gubbio Bra streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per il girone B di Serie C.

DIRETTA GUBBIO BRA: UMBRI IMBATTUTI!

La diretta Gubbio Bra prende il via alle ore 15:00 di sabato 20 settembre, allo stadio Pietro Barbetti si gioca una bella partita per la 5^ giornata nel girone B di Serie C 2025-2026. Ci arriva decisamente bene il Gubbio, che una settimana fa ha vinto a Forlì ed è così rimasto imbattuto in questo nuovo campionato.

Davvero un inizio scintillante per la squadra egubina, che però ora deve provare a cambiare passo in casa: curiosamente le due vittorie sono maturate in trasferta (l’altra a Rimini), mentre davanti al proprio pubblico il Gubbio ha pareggiato due volte, e va dunque alla ricerca del primo successo interno nella stagione.

Il Bra, tornato a giocare in Serie C dopo qualche anno, ha certamente un progetto ambizioso ma per il momento ha sempre mancato l’appuntamento con la vittoria: spiccano i bei pareggi ottenuti in casa contro Perugia e Torres, per contro in trasferta la squadra piemontese ha sempre perso.

Ecco allora che la diretta Gubbio Bra mette a confronto due squadre che, sia pure in maniera diversa, si devono sbloccare; noi vedremo come andranno le cose, intanto ci mettiamo comodi e leggiamo qualche informazione utile sulle scelte dei due allenatori con le probabili formazioni del match.

DOVE VEDERE LA DIRETTA GUBBIO BRA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Gubbio Bra in tv sarà come sempre appannaggio dei canali di Sky Sport, appuntamento per gli abbonati e diretta streaming video disponibile su Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO BRA

Studiando ancora la diretta Gubbio Bra possiamo notare che brettellogie può confermare il 3-5-2 con cui ha vinto a Forlì: avremmo dunque Bagnolini in porta e protetto da una linea comandata da capitan Andrea Signorini, con Fazzi e Di Bitonto a completarla e l’aiuto che arriva dalle corsie laterali con Zallu e Podda. In mezzo al campo può operare Federico Carraro con Rosaia e Djankpata, poi ecco la zona avanzata nella quale La Mantia e Ghirardello possono rappresentare le uniche due varianti, andando a prendere il posto di Spina e Tommasini titolari sabato scorso.

Modulo speculare per il Bra di Fabio Nisticò con Denis Chiesa, Eros De Santis e Sganzerla piazzati a protezione di Franzini, in mezzo Chiabotto e Lionetti sono valide alternative a La Marca e Brambilla con l’eventuale conferma di Tuzza (che indossa la fascia di capitano), sulle fasce invece potremmo vedere ancora Cucciniello a destra e Pautassi che agisce a sinistra ed è una sorta di battitore libero dei giallorossi, piazzandosi a volte anche tra le linee per andare a creare un 3-4-1-2 in fase di possesso e dare una mano ai due attaccanti. A proposito: Minaj e Sinani vanno per la conferma, ma dalla panchina attenzione sia a Baldini che a Di Biase.

GUBBIO BRA: QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fissato per la diretta Gubbio Bra ci dicono che il segno 1 per la vittoria della squadra umbra ha un valore corrispondente a 1,60 volte quanto messo sul piatto; con il segno X per il pareggio andreste a guadagnare una somma corrispondente a 3,50 volte la vostra giocata , infine ecco il segno 2 a regolare il successo dei piemontesi con un valore che questo bookmaker ha stimato in 5,00 volte l’importo che sceglierete di investire.