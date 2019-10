Diretta Gubbio Carpi/ Streaming video tv: emiliani favoriti? (Serie C)

Gubbio Carpi, diretta dall’arbitro Mario Vigilie della sezione Aia di Cosenza, sarà un match della nona giornata del campionato di Serie C 2019-2020, girone B. L’appuntamento è fissato alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 13 ottobre, presso lo stadio Pietro Barbetti della città umbra. Dando uno sguardo alla classifica, ecco che Gubbio Carpi emerge come una partita nella quale le due formazioni avranno esigenze ben diverse. I padroni di casa infatti hanno appena 6 punti e hanno bisogno di cambiare passo se non vogliono rimanere sempre più invischiati nei bassifondi; il Carpi invece ha 14 punti e naturalmente punta a consolidarsi sempre più in zona playoff. Nella scorsa giornata il Gubbio è tornato da Reggio Emilia con un buon pareggio (1-1), ma anche in questo caso il Carpi ha fatto meglio, vincendo per 1-0 contro la FeralpiSalò.

La diretta tv di Gubbio Carpi non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Gubbio Carpi. Federico Guidi potrebbe schierare gli umbri con il 4-3-3: in porta Ravaglia, poi in difesa (dove è squalificato Maini) ecco Cinaglia, Konaté, Bacchetti e Zanoni come possibili titolari, così come Bangu, Benedetti e Sbaffo nel terzetto di centrocampo, mentre in attacco potremmo avere De Silvestro e Tavernelli ai fianchi della prima punta Cesaretti. Dall’altra parte, disegniamo il Carpi di Giancarlo Riolfo con questo possibile modulo 4-3-1-2: portiere Nobile; in difesa il quartetto composto da Pellegrini, Sabotic, Ligi e Lomolino; a centrocampo Hraiech, Pezzi e Carta, mentre Saric sarà il trequartista alle spalle dei due attaccanti Jelenic e Vano.

Diamo infine uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Gubbio Carpi. L’agenzia di scommesse sportive Snai per questa partita ritiene favoriti gli ospiti e quota il segno 2 a 2,20, mentre poi si sale a quota 3,10 per il segno X ed infine a 3,25 volte la posta in palio in caso di segno 1.



