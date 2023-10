DIRETTA GUBBIO CARRARESE/ Video streaming tv :un classico in epoca recente (Serie C, 9 ottobre 2023)

DIRETTA GUBBIO CARRARESE: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida Gubbio Carrarese fa parte della batteria di partite che chiuderanno la settima giornata del girone B di Serie C. Adesso vi presentiamo le ultime 5 partite tra queste due formazioni, che hanno sempre regalato gol e spettacolo in campo. Tra il 2015 e il 2023 queste squadre si sono affrontate ben 5 volte. Carrarese che ha avuto la meglio in tre occasioni contro le due del Gubbio arrivate nel 2021 e 2022. Nel 2015 la Carrarese ha ottenuto un successo sul Gubbio vincendo con il risultato di 1-2, grazie alle reti realizzate dall’esperto Cellini e Teso.

I due gol della formazione gialloblù arrivarono da all’ottantottesimo in poi, ottenendo una grande rimonta dopo il gol iniziale siglato da Marchionni. Nel 2021 il Gubbio realizzò una grande prestazione vincendo la sfida con un incredibile 4-0. Ad andare in gol Giuseppe Aurelio, attuale calciatore del Palermo. Carrarese che vinse la gara di ritorno vendicando soltanto in parte, con il risultato di 1-0. Le ultime due sfide hanno portato una vittoria per parte, entrambe in trasferta. Prima il Gubbio riuscì a ottenere la vittoria contro la Carrarese con il risultato di 0-2; poi fu il turno dei gialloblù, che ebbero la meglio con il risultato di 1-2, grazie alla rete firmata nel finale di partita da Della. (Marco Genduso)

GUBBIO CARRARESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Gubbio Carrarese sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Gubbio Carrarese in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

GUBBIO CARRARESE: PER SPICCARE IL VOLO!

Gubbio Carrarese, in diretta dalla città umbra alle ore 20.45 di questa sera, lunedì 9 ottobre 2023, è uno dei ben tre posticipi odierni per la settima giornata del girone B del campionato di Serie C 2023-2024. Questa partita è tra l’altro particolarmente stuzzicante in ottica playoff, perché uno sguardo alla classifica verso la diretta di Gubbio Carrarese ci indica che i padroni di casa del Gubbio hanno 9 punti, per cui sarebbero in zona playoff ma devono rafforzarsi per evitare di guardarsi alle spalle con preoccupazione, mentre la Carrarese con i suoi 13 punti cerca un colpo per candidarsi definitivamente ai vertici, all’inseguimento della Torres capolista.

La scorsa giornata di campionato ci aveva detto che il Gubbio aveva perso per 3-2 a Pescara, prestazione quindi tutto sommato apprezzabile per gli umbri su un campo molto difficile, ma adesso bisogna tornare a ottenere punti; la Carrarese invece vuole confermarsi, arrivando dalla vittoria casalinga per 2-0 contro la Virtus Entella. Insomma, la posta in palio è già piuttosto alta per entrambe le parti, un motivo in più per essere giustamente curiosi di scoprire quale sarà il verdetto della diretta di Gubbio Carrarese…

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO CARRARESE

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Gubbio Carrarese. Piero Braglia, allenatore degli umbri, potrebbe scegliere il modulo 4-2-3-1, con questi possibili interpreti dal primo minuto: Vettorel in porta; la difesa a quattro composta da Morelli, Signorini, Portanova e Mercadante; in mediana la coppia formata da Rosaia e Mercati; infine, nel reparto offensivo del Gubbio ecco Spina, Bulevardi e Di Massimo sulla trequarti, a sostegno del centravanti Udoh.

La risposta di mister Alessandro Dal Canto, allenatore degli ospiti della Carrarese, potrebbe invece concretizzarsi nel modulo 3-5-2, nel quale indichiamo questi possibili undici titolari: Bleve in porta, protetto dalla retroguardia a tre formata da Di Gennaro, Illanes e Imperiale; nella folta linea del centrocampo a cinque potrebbero invece trovare posto Grassini, Della Latta, Schiavi, Palmieri e Zanon da destra a sinistra; infine, il tandem d’attacco della Carrarese dovrebbe prevedere titolari Capello e Simeri.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per la diretta di Gubbio Carrarese in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa del Gubbio e il segno 1 è quotato a 2,25, mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di segno X per il pareggio e fino a 3,20 volte la posta in palio sul segno 2 qualora stasera vincesse la Carrarese.

