DIRETTA/ Gubbio Cesena (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 5 novembre 2023)

DIRETTA GUBBIO CESENA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta della sfida che pone di fronte Gubbio e Cesena vede affrontarsi due formazioni che si ritrovano rispettivamente al settimo e secondo posto in classifica. Padroni di casa del Gubbio che hanno raccolto in 11 giornate ben 16 punti riuscendo a totalizzare 11 gol e subirne due in meno. Dal punto di vista difensivo il Gubbio risulta essere la terza migliore difesa del campionato, sotto solamente a Perugia e Torres.

Diretta/ Vis Pesaro Arezzo (risultato 0-0) streaming video tv: occasione per Sylla (Serie C, 5 novembre 2023)

Dal punto di vista offensivo il Gubbio risulta essere tra le prime 10 della classe la terza peggiore per gol realizzati. Ospiti che si ritrovano dopo 10 giornate con il miglior attacco del campionato con grande distacco. La formazione bianconera ha colpito 27 volte le difese avversarie in soltanto 10 partite, portando la media di 2.7 gol aggiornata. Da evidenziare le prestazioni offensive da parte di Corazza e Shpendi. Per i due attaccanti del Cesena rispettivamente 6 e 5 marcature da inizio campionato. (Marco Genduso)

DIRETTA/ Pontedera Juventus U23 (risultato finale 1-0): Selleri consegna i 3 punti ai toscani

GUBBIO CESENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Gubbio Cesena sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Gubbio Cesena in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

GUBBIO CESENA: BIG MATCH AL BARBETTI!

Gubbio Cesena, in diretta domenica 5 novembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Pietro Barbetti di Gubbio, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C. Romagnoli chiamati ad accorciare le distanze dalla Torres capolista: 4 punti che potrebbero essere virtualmente 1 visto che il Cesena ha disputato finora una partita in meno rispetto ai sardi. I bianconeri sono stati l’inseguitrice più costante, come dimostrato anche dall’ultimo successo contro la Carrarese.

DIRETTA/ Torino Bologna Primavera (risultato finale 2-0): Diop, rigore fallito! (5 novembre 2023)

Dall’altra parte il Gubbio cerca conferme dopo un avvio di stagione altalenante, gli umbri restano per ora in zona play off ma l’ultima sconfitta sul campo dell’Arezzo ha tolto un po’ di fiducia, anche se i rossoblu sono finora imbattuti in casa ed è il rendimento in trasferta a produrre le maggiori preoccupazioni. L’11 marzo scorso è terminato in parità, col punteggio di 1-1, l’ultimo incrocio di campionato tra le due compagini disputato in casa degli umbri.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO CESENA

Le probabili formazioni della diretta Gubbio Cesena, match che andrà in scena allo stadio Pietro Barbetti di Gubbio. Per il Gubbio, Piero Braglia schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vettorel; Pirrello, Signorini, Mercadante; Di Marco, Spina, Casolari, Mercati e Bulevardi; Di Marco, Udoh. Risponderà il Cesena allenato da Domenico Toscano con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Pisseri; Ciofi, Prestia, Piacentini; Adamo, De Rose, Varone, Donnarumma; Bumbu, Shpendi, Corazza.

GUBBIO CESENA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Gubbio Cesena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Gubbio con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Cesena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.











© RIPRODUZIONE RISERVATA