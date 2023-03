Diretta/ Gubbio Cesena streaming video tv: due squadre in difficoltà (Serie C)

DIRETTA GUBBIO CESENA: GLI UMBRI OSPITANO I BIANCONERI

La diretta di Gubbio Cesena, in programma sabato 11 marzo alle ore 14:30, racconta di una sfida molto interessante. I padroni di casa non vincono da quattro partite con due pareggi e due sconfitte che hanno fermato le proprie ambizioni. L’ultimo è risultato è proprio un ko, quello con l’Olbia in terra sarda. Anche per i bianconeri non è periodo strepitoso con la sconfitta con la Reggiana capolista che ha portato il Cesena a due pareggi consecutivi con Fiorenzuola e Montevarchi.

Australia acquista 5 sottomarini nucleari Usa/ Accordo per pattugliare il Mar Cinese

In casa il Gubbio ha un rendimento molto altalenante con sei vittorie, due pari e ben sette sconfitte. All’inizio in realtà non stava andando così male la squadra umbra tra le mura amiche, ma il trend recente segna quattro sconfitte e un pari nelle ultime cinque gare casalinghe. Nettamente migliore il Cesena in trasferta, capace di vincere nove partite su quindici, perdendone appena due.

Gilda Ammendola impiccata in carcere/ Famiglia non crede a suicidio: nuova autopsia

GUBBIO CESENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Gubbio Cesena sarà visibile attraverso la piattaforma Eleven Sports, ormai da diversi anni detentrice dei diritti delle sfide dei tre gironi di Serie C. Per visionare l’evento bisognerà abbonarsi attraverso piano mensile o stagionale.

Si potrà assistere alla diretta Gubbio Cesena in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato attraverso l’applicazione o il sito Eleven Sports. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

California, 2 morti e 10mila evacuati causa inondazioni/ Colpa del Pineapple Express

GUBBIO CESENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Gubbio Cesena vedono i rossoblu scendere in campo con il modulo 4-3-3. In porta Di Gennaro, difesa a quattro con Corsinelli, Redolfi, Nicolao e Portanova. Nella zona nevralgica del campo Bonta sarà il regista mentre Rosaia e Bulevardi mezzali rispettivamente a destra e sinistra. Tridente offensivo formato da Vazquez, Arena e Spina.

I bianconeri rispondono col 3-4-1-2. Lewis tra i pali, pacchetto arretrato con Mercadante, Ciofi e Prestia. A centrocampo Mustacchio e Adamo sugli esterni con il duo De Rose e Bianchi in mediano. Chiarello trequartista mentre Corazza e Shpendi in attacco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA