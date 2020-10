Diretta Gubbio Cesena/ Streaming video tv: sfida equilibrata? (Serie C)

DIRETTA GUBBIO CESENA: ROMAGNOLI TENTANO COLPO IN TRASFERTA

Gubbio Cesena, in diretta dallo stadio Pietro Barbetti della città umbra, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 18 ottobre 2020, perché è una delle partite in programma per la quinta giornata della Serie C 2020-2021 nel girone B. Come arriviamo alla diretta di Gubbio Cesena? Nella scorsa giornata la formazione umbra ha ottenuto un buon pareggio per 1-1 sul campo del Sudtirol in una trasferta dunque difficile per il Gubbio, mentre il Cesena ha perso per 2-4 in casa contro la FeralpiSalò al termine di una partita che comunque era rimasta in equilibrio fino a pochi minuti dalla fine. Le posizioni di classifica comunque non sono rassicuranti e di conseguenza la posta in palio è già molto delicata: il Gubbio infatti ha finora raccolto appena due punti con due pareggi e altrettante sconfitte, mentre il Cesena è a quota quattro in virtù di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. In totale una sola vittoria su otto partite complessive: chi troverà il successo della svolta oggi?

DIRETTA GUBBIO CESENA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gubbio Cesena non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO CESENA

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Gubbio Cesena, per i padroni di casa prendiamo come riferimento il 4-3-3 dello scorso pareggio contro il Sudtirol. Cucchietti in porta; Formiconi, Uggè, Signorini e Ferrini davanti a lui in una difesa a quattro; a centrocampo i titolari erano stati Malaccari, Saint-Maza e Megelaitis, infine nel tridente avevano giocato dal primo minuto De Silvestro, Pasquato e Pellegrini. Per il Cesena la sconfitta casalinga contro la FeralpiSalò, match comunque equilibrato, aveva visto questo 4-3-3 di partenza: Satalino in porta; Ciofi, Ricci, Gonnelli e Aurelio nella retroguardia a quattro; Sala, Petermann e Capellini titolari a centrocampo e infine Bortolussi, Caturano e Capanni che avevano composto il tridente offensivo.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche ai pronostici su Gubbio Cesena in base a quanto ci dice l’agenzia Snai. Favoriti sulla carta i padroni di casa umbri ma nel contesto di un grande equilibrio, il segno 1 infatti è quotato a 2,60, mentre poi si sale per il pareggio (naturalmente segno X) che è quotato a 2,90 e si raggiunge infine 2,80 volte la posta in palio in caso di segno 2 per la vittoria del Cesena.



© RIPRODUZIONE RISERVATA