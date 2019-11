Diretta Gubbio Cesena/ Streaming video tv: trasferta difficile! (Serie C)

Gubbio Cesena, diretta dall’arbitro Stefano Nicolini, è la partita in programma oggi, domenica 17 novembre 2019 tra le mura del Pietro Barbetti: fischio d’inizio previsto per le ore 17,30. Si accende oggi un vero big match per il girone B della Serie C: nella 15^ giornata di campionato infatti con la diretta Gubbio Cesena ammireremo in terra umbra due squadra che stanno facendo il massimo per mettere il prima possibile in cassaforte la salvezza e rilanciarsi pure in ottica play off. Classifica del girone B alla mano, stilata alla vigilia della 15^ giornata, ecco che la compagine umbra di mister Torrente (da poco in panchina) vanta ora la 15^ posizione con 13 punti e certo deve tornare a vincere dopo pure il KO rimediato contro Piacenza nella precedente giornata di campionato. Guarda appena più in su il Cesena di Modesto che registra la 13^ piazza e solo pochi punti da recuperare per accedere alla top ten. Pure in casa dei romagnoli quello che manca di più è la vittoria, dato che l’ultima in campionato risale alla sfida con l’Imolese nella settima giornata regolare.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gubbio Cesena non sarà disponibile sui canali del nostro Paese: come sempre dunque bisognerà affidarsi al portale Eleven Sports, che fornisce l’intera programmazione delle partite di Serie C (anche di Coppa Italia) in diretta streaming video. Bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; è possibile sottoscrivere un abbonamento stagionale al servizio oppure acquistare il singolo evento di settimana in settimana, solitamente ad un prezzo fissato al termine dell’anno.

DIRETTA GUBBIO CESENA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per le probabili formazioni della diretta tra Gubbio e Cesena, certo nel classico 3-4-1-2 degli umbri, Torrente in questa 15^ giornata dovrà fare attenzione all’assenza annunciata di Munoz, fermato dal giudice sportivi: ci saranno però sempre Lakti, Malaccari e Zanoni a coprire il reparto a centrocampo. In attacco in casa del Gubbio saranno poi maglie confermate per Cesaretti e Gomez, come pure Sbaffo, atteso sulla tre quarti: toccherà invece a Cinaglia, Bacchetti e Konate agire dal primo minuto in difesa di fronte al numero 1 Ravaglia. Il Cesena questo pomeriggio pure sarà in campo con un modulo simile (3-4-2-1), dove in attacco Modesto ancora una volta schiererà dal primo minuto Butic, con Russini e Borello ai lati (Franco è squalificato). Toccherà allora a Valeri, De Feudis, Rosaia e Capellini agire dal primo minuto nella mediana dei bianconeri, mentre nella difesa non mancheranno in questa trasferta Ricci, Brignani e Ciofi.

QUOTE E PRONOSTICO

La diretta tra Gubbio e Cesena di questa sera ci appare come un match difficile da interpretare per fissare un pronostico secco e pure il portale di scommesse snai ci fornisce quote abbastanza vicine. Per l’1×2 ecco che il successo del Gubbio è stato dato a 2,55, contro l’appena più elevato 2,80 fissato per il Cesena: il pari vale invece a 3,00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA