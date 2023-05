DIRETTA/ Gubbio Entella video streaming tv: i precedenti sono a favore dei liguri

DIRETTA GUBBIO ENTELLA: I TESTA A TESTA

Manca sempre meno alla diretta di Gubbio Entella, quindi va detto che tra queste due squadre ci sono ovviamente i precedenti stagionali ma poi altre due partite nella passata stagione: quattro incroci molto recenti allora, gli ultimi tre sono stati pessimi per il Gubbio che non è mai riuscito a segnare e ha perso una volta, a Chiavari. Nel gennaio 2022 è finita 4-0 in favore dell’Entella, mentre in questo girone B di Serie C siamo andati incontro a un doppio 0-0; il Gubbio dunque non supera la difesa biancazzurra dal settembre 2021 e precisamente da 314 minuti.

Quel giorno era finita 3-1 al Barbetti con gli umbri a segno con Andrea Cittadino, Manuel Sarao e Doudou Mangni. L’Entella aveva avuto giusto il tempo di realizzare il gol della bandiera con Facundo Lescano; era stato un avvio di secondo tempo pazzo, tra il 53’ e il 59’ avevamo assistito a tre gol che avevano lasciato presagire una seconda parte di ripresa infuocata ma, da lì in avanti, il Gubbio aveva controllato molto le operazioni e così la partita era terminata con la vittoria della squadra allenata da Vincenzo Torrente. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA GUBBIO ENTELLA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta tv di Gubbio Entella sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando sul digitale terrestre. Questo dunque significa che sarà garantita pure la diretta streaming video di Gubbio Entella, naturalmente tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI GUBBIO ENTELLA SU RAI PLAY

GUBBIO ENTELLA: PARTITA COMBATTUTA!

Gubbio Entella, in diretta giovedì 18 maggio 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Pietro Barbetti di Gubbio, sarà una sfida valida per l’andata del primo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. Dopo aver mancato la promozione diretta l’Entella fa punto e a capo, la vittoria finale contro il Siena non è bastata ai biancocelesti che hanno chiuso al terzo posto a causa dello scontro diretto sfavorevole col Cesena, a -2 dalla Reggiana che ha festeggiato il salto diretto in Serie B.

Il Gubbio è reduce da 10 risultati utili consecutivi, dei quali gli ultimi 5 sono stati pareggi, gli ultimi due in casa nei play off contro la Recanatese e contro il Pontedera, “X” che hanno garantito il passaggio del turno visto il miglior piazzamento degli umbri nella regular season. In questo campionato i confronti tra Gubbio ed Entella si sono risolti entrambi a reti bianche, sia quello in Umbria il 24 settembre 2022 sia quello in Liguria il 28 gennaio 2023.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO ENTELLA

Le probabili formazioni della diretta Gubbio Entella, match che andrà in scena allo stadio Pietro Barbetti di Gubbio. Per il Gubbio, Piero Braglia schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gennaro; Portanova, Signorini, Bonini; Morelli, Rosaia, Vitale, Semeraro; Arena, Vazquez, Di Stefano. Risponderà l’Entella allenata da Gennaro Volpe con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Borra; Parodi, Sadiki, Chiosa; Tenkorang, Corbari, Paolucci, Favale; Ramirez; Zamparo, Merkaj.

GUBBIO ENTELLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Gubbio Entella, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida dei play off di Serie C. La vittoria del Gubbio con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90 mentre l'eventuale successo dell'Entella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.











