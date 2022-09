Diretta Gubbio Entella/ Streaming video tv: padroni di casa per la vetta! (Serie C)

DIRETTA GUBBIO ENTELLA: UMBRI LANCIATI!

Gubbio Entella sarà diretta dal signor Fabio Rosario Luongo: allo stadio Pietro Barbetti si gioca alle ore 17:30 di sabato 24 settembre, e la partita è valida per la 5^ giornata nel girone B di Serie C 2022-2023. È una partita interessante e importante: in questo momento della stagione sta facendo decisamente meglio il Gubbio, una squadra che punta con decisione la qualificazione ai playoff e che ha un ottimo passo, secondo in classifica con 10 punti e una recente vittoria ad Ancona che ha dato fiducia e morale per i prossimi impegni, a cominciare appunto da questo dove si torna a giocare in casa.

Per l’Entella, sulla carta una delle candidate alla promozione diretta, già qualche pausa di troppo nel rendimento: una settimana fa la squadra ligure è caduta a Carrara, sconfitta che ci sta visto che la capolista sta volando ma, vista dal lato biancazzurro, una battuta d’arresto che ha posto qualche punto di domanda sulle ambizioni. Ora vedremo quello che succederà nella diretta di Gubbio Entella; aspettando che la partita del Barbetti prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

DIRETTA GUBBIO ENTELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gubbio Entella sarà garantita dalla televisione satellitare, ma l’appuntamento riguarderà gli abbonati al pacchetto Calcio: infatti il canale che trasmette la partita è Sky Sport 252, per chi fosse cliente Sport sarà necessario acquistare l’evento on demand. L’alternativa come sempre riguarda il portale Eleven Sports, che ormai da anni fornisce tutte le gare del campionato di Serie C: la visione di Gubbio Entella sarà in diretta streaming video, anche in questo caso qualora non si sia sottoscritto un abbonamento si potrà procedere all’acquisto della singola partita.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO ENTELLA

Sarà squalificato Redolfi per la diretta Gubbio Entella: c’è allora Signorini che ne prenderà il posto affiancando il veterano Daniele Portanova, con Corsinelli e Bonini che occuperanno le corsie laterali (a destra potrebbe giocare anche Tazzer) e poi Raffaele Di Gennaro tra i pali. A centrocampo cercano spazio Francofonte e Gaetano Vitale, ma Toscano e Rosaia restano favoriti; Arena e Spina saranno i due esterni offensivi a supporto di Bulevardi che giocherà come trequartista, nel ruolo di centravanti Federico Vazquez è insidiato da Di Stefano (matchwinner al Del Conero), Gabriele Artistico e soprattutto Mbakogu, che può essere ancora un lusso per la Serie C.

Gennaro Volpe sarà senza Zamparo: Merkaj sembra il sostituto ideale in attacco, con la conferma di Faggioli e un Leonardo Morosini che potrebbe giocare come seconda punta. Per il resto, Dessena prova a prendersi una maglia in mezzo e potrebbe scalzare Palmieri (con la conferma di Tascone e Rada), alle spalle delle due punte lo stesso Morosini resta in svantaggio rispetto a Clemenza mentre in difesa c’è Zappella che può giocare a destra in luogo di Parodi, con Favale sull’altra corsia e la coppia centrale formata da Sadiki e Pellizzer che proteggerà il portiere De Lucia, favorito su Paroni.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo brevemente quello che per la diretta Gubbio Entella ci viene raccontato dalle quote fornite dall'agenzia Snai, che tra le altre ha tracciato un pronostico per la partita di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,40 volte l'importo che avrete scelto di investire; il segno X per il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 2,90 volte quanto giocato, mentre il segno 2 per il successo esterno della squadra ospite, con questo bookmaker, ha un valore pari a 3,05 volte la cifra messa sul piatto per la partita di Serie C.











