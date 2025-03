DIRETTA GUBBIO ENTELLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo all’angolo delle statistiche nella diretta di Gubbio Entella, grazie ad esse potremmo aspettare il fischio di inizio in maniera produttiva cercando di capire chi potrebbe avere il favore del pronostico in questo match. Oltre a vedere insieme i recenti pattern delle due squadre, ovviamente. Partiamo dal Gubbio che punta molto sulla costruzione del contropiede sfruttando il blocco basso a circa 24 metri dalla porta e poi almeno dieic passaggi prima della rete. Questo almeno nel 25% delle reti totali della squadra.

L’Entella invece gioca anch’essa con un blocco basso, ma più improntato sul non subire gol e infatti parliamo della terza miglior difesa del campionato con 0,8 reti concesse di media agli avversari.In attacco poi 1,4 reti portate a casa nel 21% dei casi da azioni che comportano un cross progressivo di almeno 25 metri. Il che ci fa capire che giocano un calcio all’italiana in vecchio stile. Basterà questo per portare a casa il risultato? Vediamo il primo aggiornamento del commento live della diretta di Gubbio Entella per capirlo, si parte finalmente! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA GUBBIO ENTELLA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

In quanto match di Serie C, anche la diretta Gubbio Entella sarà a disposizione di tutti gli abbonati a Sky. Gli iscritti al pacchetto sport potranno vedere la gara in televisione sul canale Sky Sport 253. Pure sull’applicazione di Sky Go sarà possibile seguire la partita.

GUBBIO ENTELLA, PER I PLAYOFF E LA VETTA

Si parte domenica 23 marzo 2025 alle ore 15:00 con la diretta Gubbio Entella. Presso lo Stadio Pietro Barbetti gli umbri hanno l’intenzione di confermare il proprio piazzamento in zona playoff ora ottenuto occupando la decima posizione nel girone B grazie ai loro quarantuno punti. I rossoblu vengono dalla vittoria esterna conseguita di misura col campo del Rimini che dista adesso appena due lunghezze ed è dunque a portata di sorpasso già entro questa trentatreesima giornata di campionato.

Il compito dei Lupi non sarà in ogni caso facile da adempiere se si considera che devono vedersela contro la capolista. La Virtus Entella è ancora prima in graduatoria con i suoi settantuno punti ma la Ternana incombe alle sue spalle essendo invece a quota sessantanove. I liguri hanno dimostrato di saper tornare a vincere battendo nettamente il Sestri Levante nel derby regionale dello scorso turno ma resta da vedere se potranno ancora incappare in nuovi imprevisti rallentamenti come era accaduto in occasione del pareggio rimediato con la Lucchese.

GUBBIO ENTELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Gubbio Entella ci aspettiamo di rivedere il modulo 4-3-3 con Venturi, D’Avino, Rocchi, Stramaccioni, Corsinelli, Rosaia, Iaccarino, Faggi, Spina, D’Ursi e Tommasini nelle probabili formazioni per quanto riguarda i padroni di casa. Anche il tecnico Gallo non dovrebbe avere a sua volta grossi dubbi nel riproporre il modulo 3-5-2 con Del Frate, Parodi, Tiritiello, Marconi, Boccadamo, Karic, Di Noia, Franzoni, Bariti, Casarotto e Castelli che ha rifilato un poker al Sestri Levante.

DIRETTA GUBBIO ENTELLA, LE QUOTE

Le quote garantite da Snai per l’esito finale della diretta Gubbio Entella indicano gli ospiti come candidati principali per il raggiungimento del successo. L’agenzia di scommesse, infatti, non paga oltre l’1.70 il segno 2 e pone invece l’1 a 4.60. Il risultato che potrebbe rapresentare una via di mezzo è curiosamente proprio il pareggio, con l’x quotato appunto a 3.35.