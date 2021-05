DIRETTA GUBBIO FANO/ Video streaming tv: il match si gioca oggi per la decima volta

DIRETTA GUBBIO FANO: I TESTA A TESTA

Sono 9 i precedenti della diretta di Gubbio Aj Fano al Pietro Barbetti. Il bilancio è nettamente in favore della squadra di casa che ha vinto 7 volte con 2 pareggi. Aj Fano dunque non è mai riuscito a vincere su un campo che oggi gli offrirà una nuova opportunità. L’ultimo successo del Gubbio ci porta a una sfida valida per la prima giornata di Coppa Italia di categoria del 4 agosto 2019. Fu una goleada, la gara terminò infatti addirittura col risultato finale di 6-0. Le reti furono messe a segno nell’ordine da Battista, Sbaffo, Tavarnelli, Malaccari, De Silvestri e Meli. Sempre in Coppa Italia arriva l’ultima vittoria del Fano contro questo avversario, ma a campi invertiti. Il 26 agosto del 2018 la gara terminò 1-0 grazie a un gol di Ferrante a un quarto d’ora dal triplice fischio finale.

DIRETTA GUBBIO FANO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Gubbio Fano sarà come sempre quello di Eleven Sports, la piattaforma digitale che trasmette in diretta streaming video tutte le partite del campionato di Serie C, su abbonamento oppure acquistando il singolo evento. Ricordiamo poi che ad ogni giornata c’è anche la diretta tv in pay-per-view Sky di una selezione di partite del campionato di Serie C.

GUBBIO FANO: VIVO IL SOGNO PLAY OFF

Gubbio Fano, in diretta dallo Stadio Pietro Barbetti, è la partita in programma oggi, domenica 2 maggio 2021 per la 38^ giornata di Serie C, girone B: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00. Sfida bollente per l’ultimo turno del campionato regolare di Serie C, quella tra Gubbio e Fano, in diretta oggi pomeriggio, dove pure gli umbri sono chiamati a realizzare l’impresa in chiave play off.

Nonostante il KO rimediato solo pochi giorni fa con l’Imolese, la squadra di Torrente, può ancora sognare: in classifica infatti registra 45 punti e un gap di 3 lunghezze sulla decima e nona in classifica, ma avendo a favore gli scontri diretti con Virus Verona e Mantova che la sopravanzano, in caso di aggancio a uno delle due, oggi potrebbe ancora accedere al tabellone finale (sempre che almeno una di queste due riesca a fare ancora un punto e stare davanti, per matematica). E’ invece già certo del proprio destino a fine stagione il Fano di Mister Tacchinardi: le aquile nonostante il pari incassato nel turno scorso con la Triestina, sono già sicure di accedere alla prossima fase dei play out e dunque di doversi ancora giocare la salvezza. Pure i granata faranno di tutto per chiudere l’anno con un sorriso.

DIRETTA GUBBIO FANO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per le probabili formazioni della diretta tra Gubbio e Fano, non ci attendiamo grandi novità da parte di entrambi gli allenatori; gli umbri sognano ancora l’accesso ai play off di Serie C (anche se la matematica non gli è a favore), mentre le aquile certo vorranno chiudere la stagione regolare con una soddisfazione. Ecco che allora al Barbetti per la squadra di casa sarà spazio al solito 4-3-1-2, dove pure in difesa mancherà dal primo minuto Signorini, fermato dal giudice sportivo: saranno invece a disposizione di Torrente Uggè, Cinaglia, Formiconi e Ferrini. Per il centrocampo saranno magliette da titolari per Megelatis in cabina di regia, come pure per Malaccari e Oukhadda, anche se Hamlili è alternativa più che valida dalla panchina: toccherà a Pasquato collocarsi sulla linea della trequarti, con Pellegrini e Gomez confermati in attacco.

Sarà 3-5-2 il modulo di riferimento di Tacchinari per il suo Fano, dove pure in difesa si nota l’assenza di Brero, squalificato dopo l’incontro con la Triestina: sarà Cargnelutti a prendere il suo posto, nello schieramento che già vede titolari Bruno e Cason. Per l’ampio reparto a centrocampo ecco che oggi si faranno avanti dal primo minuto al centro Gentile, Amadio e Carpani: Ferrara e Valeau sono le prime scelte sull’esterno. In attacco per le aquile spazio per Barbuti e Urso, pur con Montero e Mainardi a disposizione dalla panchina,

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per la 38^ giornata di Serie C i principali portali di scommesse non hanno dubbi nel consegnare il favore del pronostico agli ospiti del Barbetti. Vediamo infatti che la Snai per l’1×2 dell’incontro ha fissato a 2.95 il successo del Gubbio contro il più basso 2.40 segnato per la vittoria del Fano: il pareggio pagherà la posta a 3.10.

