Diretta Gubbio Fermana/ Streaming video tv: ormai una sfida classica (Serie C)

DIRETTA GUBBIO FERMANA: PER LA PRIMA VITTORIA!

Gubbio Fermana, che verrà diretta dal signor Marco Emmanuele, si gioca alle ore 17:30 di domenica 5 settembre ed è valida per la seconda giornata di Serie C 2021-2022. Siamo nel girone B, per una partita diventata quasi un classico di questo campionato; le due squadre partono con ambizioni di playoff ma dovendo stare attente alla corsa salvezza, l’anno scorso gli egubini avevano sfiorato la decima posizione e ora ci riproveranno, e sono reduci da un pareggio sul campo del Cesena che si può certamente considerare positivo.

Anche la Fermana va a caccia della prima vittoria in questo campionato; per i marchigiani tuttavia il primo punto è arrivato in casa e con uno spettacolare 3-3 contro la Viterbese, dunque adesso abbiamo una prima trasferta nella quale i gialloblu testeranno la loro competitività. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Gubbio Fermana, aspettando che la partita cominci possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA GUBBIO FERMANA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Gubbio Fermana non è una di quelle che vengono trasmesse per questa giornata di campionato: sappiamo infatti che Sky ha acquisito i diritti per mandare in onda alcune delle partite di Serie C, ma per il 2° turno ha scelto altre sfide. Resta comunque l’appuntamento classico su Eleven Sports, ormai da anni la casa della terza divisione di calcio: per assistere al match, in diretta streaming video, bisognerà sottoscrivere un abbonamento stagionale oppure acquistare singolarmente l’evento, ad un prezzo fisso salvo eccezioni eventualmente comunicate.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO FERMANA

Sarà un 4-3-3 quello di Vincenzo Torrente per Gubbio Fermana: davanti al portiere Ghidotti avremo Signorini (capitano) e Redolfi a comandare una difesa completata da Formiconi e Aurelio, mentre a centrocampo ci sono ottimi giocatori come Cittadino e Oukhadda a supporto di Sainz-Maza, che si può considerare l’elemento di maggiore qualità. Francofonte e Bulevardi sono alternative interessanti, così come Doudou Mangni per l’attacco; l’ex Monopoli potrebbe essere titolare oggi, sostituendo Spalluto e giocando al centro tra Fantacci e Fedato.

Maurizio Domizzi, nuovo allenatore della Fermana, punta su un 4-4-2 nel quale il punto di riferimento è Ettore Marchi: con lui a completare l’attacco avremo Nepi, ma attenzione anche agli esterni di centrocampo Bolsius e Bugaro che alzeranno molto la loro posizione. Al centro, cerca spazio il nuovo arrivato Malick Mbaye: confermato Urbinati, dunque Graziano potrebbe scalare in panchina. La difesa non dovrebbe subire modifiche rispetto alla scorsa giornata: Sperotto e Corinus davanti a Moschin, con Rossoni e Mordini sugli esterni.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Gubbio Fermana possiamo dare uno sguardo alle quote che vengono proposte dall’agenzia Snai: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,20 volte quanto messo sul piatto, il pareggio regolato dal segno X porta in dote una vincita che ammonta a 3,05 volte la giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare l’eventualità del successo in trasferta, andreste a intascare un valore equivalente a 3,40 volte l’importo investito.



