Diretta Gubbio Fermana/ Streaming video tv: un incrocio molto delicato (Serie C)

DIRETTA GUBBIO FERMANA: PUNTI IMPORTANTI IN PALIO

Gubbio Fermana è in diretta dallo stadio Barbetti, alle ore 17:30 di martedì 16 febbraio: la partita è valida come anticipo nella 25^ giornata del campionato di Serie C 2020-2021. Siamo nel girone B, dove le due squadre tornano in campo nel turno infrasettimanale: nessuna delle due ha giocato nel weekend a causa dei rinvii, dunque per entrambe l’ultimo risultato è una sconfitta. Il Gubbio ha perso in casa contro il Sudtirol, ci può stare perché si tratta della capolista ma adesso agli egubini serve una vittoria per provare a uscire dai guai, visto che al momento la squadra sarebbe salva ma non può tirare il fiato.

Ha gli stessi punti la Fermana, uscita sconfitta dalla trasferta di Padova: anche in questo caso possiamo parlare di un ko che poteva essere messo in conto, se non altro dopo un brutto avvio di stagione i marchigiani sembrano essersi leggermente ripresi. Aspettiamo quindi la diretta di Gubbio Fermana per scoprire come andranno le cose, intanto possiamo provare a fare una rapida valutazione sul modo in cui i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Barbetti, leggendo in maniera più dettagliata il quadro delle probabili formazioni per questa partita del girone B.

DIRETTA GUBBIO FERMANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv di Gubbio Fermana sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, la grande novità della stagione per il campionato di Serie C: bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al pacchetto Calcio e selezionare il canale Sky Sport 252 sul decoder, qualora non ci possa mettere davanti a un televisore la partita potrà essere seguita anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, attivando l’applicazione Sky Go (ovviamente riservata agli abbonati) su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO FERMANA

Tutto sommato, visto che non gioca da 9 giorni, Vincenzo Torrente potrebbe puntare per Gubbio Fermana sullo stesso 4-3-1-2 che aveva perso contro il Sudtirol: come unico cambio potremmo avere Megelaitis in mezzo al campo a fare compagnia a Oukhadda e Malaccari, la sostituzione forzata sarà tra i pali perché Cucchietti è infortunato, quindi Zamarion sarà titolare e protetto da Uggè e Signorini con Formiconi e Migliorelli sulle fasce. Pasquato o De Silvestro sulla trequarti – ma occhio a Sainz-Maza – poi Fedato e Juanito Gomez davanti con il possibile inserimento di Jacopo Pellegrini. Discorso simile per la Fermana di Giovanni Cornacchini: qui può tornare titolare Grbac che giocherebbe in mezzo o anche sull’esterno sinistro, ma il centrocampo con Graziano e Urbinati va per la maggiore così come le maglie per Rossoni e Iotti da laterali. Neglia e Cais devono vincere la concorrenza di Cognigni nel reparto avanzato, dove anche Palmieri potrebbe avere un’occasione; in difesa invece De Pascalis e Mordini saranno i terzini, mentre Bonetto e Scrosta verranno schierati centralmente a protezione del portiere Ginestra.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Gubbio Fermana, pertanto possiamo subito vedere quali siano le quote che questo bookmaker ha previsto per il turno infrasettimanale di Serie C. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,00 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,10 volte la giocata mentre il segno X, sul quale puntare per il successo della squadra ospite, vale 3,90 volte l’importo investito.



