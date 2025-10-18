Analisi della diretta Gubbio Guidonia, presentazione delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

DIRETTA GUBBIO GUIDONIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ora è il momento delle statistiche per la diretta di Gubbio Guidonia, cerchiamo infatti di capire chi tra queste due squadre avrà il favore del pronostico guardando un po’ quello che hanno prodotto in questa prima frazione del campionato. Il Gubbio è una squadra in piena forma: quattro vittorie consecutive, con una media di 2,1 xG e solo 0,7 xGA. Le azioni più pericolose partono da centrocampo, dove il 59% delle manovre si sviluppa da riconquiste centrali. Il Guidonia, più giovane e coraggioso, è letale sulle ripartenze: il 53% dei suoi gol nasce da azioni in contropiede, con una media di 1,4 xG nonostante il basso possesso (44%).

Sul piano disciplinare, la differenza è netta: Gubbio ordinato (1,9 ammonizioni a gara), Guidonia più istintivo (3,5 cartellini gialli di media, il dato più alto del girone). Fisicamente le due squadre si equivalgono (10,4 km per giocatore), ma il Gubbio è più costante: 67% delle sue reti distribuite tra primo e secondo tempo, contro un Guidonia che segna quasi solo nella ripresa (78% dei gol dopo il 60’). Ora si può andare avanti con il commento live della diretta di Gubbio Guidonia, si cominicia! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Gubbio Guidonia streaming video, dove vedere la partita

La diretta Gubbio Guidonia verrà giocata alle 17.30 e come ogni settimana potrà essere seguita da casa da tutti gli abbonati ai servizi di Sky Sport, emittente che detiene tutti i diritti sulla competizione e che trasmetterà la sfida sul canale Sky Sport oltre che in streaming sulle piattaforme NowTv e SkyGo, raggiungibili tramite il sito o l’applicazione.

Continua il sogno della neopromossa

Al ritorno in campo del girone B di Serie C per la decima giornata ci sarà la diretta Gubbio Guidonia che si terrà allo Stadio Pietro Barbetti e che metterà di fronte due squadre a pari punti e che dopo questo inizio di stagione stanno puntando a partecipare ai playoff alla fine dell’anno, i rossoblù come ogni anno partono con l’idea di lottare per la metà alta di classifica così da sperare di poter tornare a lottare per la promozione in Serie B, dopo nove partite giocate e l’ultima sconfitta 1-0 in casa dell’Arezzo sono all’ottavo posto con 13 punti e una differenza reti a 0.

Per i giallorossoblù invece la stagione era iniziata con la speranza di riuscire a salvarsi dopo la promozione della passata stagione, invece dopo l’ultima vittoria 1-0 contro la Pianese hanno raggiunto il nono posto con 13 punti, gli stessi dei loro avversari, e sognano di partecipare ai playoff nella stagione d’esordio e riuscire ad andare il più avanti possibile nella competizione.

Gubbio Guidonia, probabili formazioni

Nella diretta Gubbio Guidonia avremo due approcci diversi da parte dei due allenatori visto che Domenico Di Carlo cercherà di attuare alcune aggiustamenti dopo la sconfitta dell’ultima giornata mentre Ciro Ginestra confermerà il più possibile gli ultimi undici scesi in campo, se non per alcune squalifiche, il 5-3-2 dei rossoblù quindi dovrebbe vedere Bagnolini, Zallu, Bruscagin, Signorini, Di Bitonto e Tentardini, Carraro, Hraiech e Djankpata, Tommasini e Spina.

Gli ospiti invece si affideranno ad un 3-4-2-1 con Mazzi tra i pali, Malomo, Cristini ed Esempio come linea difensiva, Errico e Marchioro sulle fasce con Santoro e Tascone in mezzo al campo, Cali unica punta supportato alle spalle da Mastrantonio e Spavone.

Gubbio Guidonia, quote e pronostico finale

Per provare ad anticipare quello che potrebbe essere il risultato finale della sfida ci affideremo a Sisal e alle quote che ha affidato ai possibili risultati dopo i 90 minuti e che premiano anche se di poco una delle due formazioni in gara per via di una maggiore continuità nei risultati.

La vittoria considerata più facile da vedere è quella dei rossoblù padroni di casa che infatti è stata fissata a 2.25, poco distante però c’è la vittoria dei giallorossoblù ospiti data a 2.50 e valorizzata per le ultime vittorie ottenute, la più alta è invece il pareggio pagato a 3.25 in caso di dovesse verificare.