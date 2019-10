Diretta Gubbio Imolese/ Streaming video tv: quote della sfida (Serie C)

Gubbio Imolese, mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 18.30 presso lo stadio Barbetti di Gubbio, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Nonostante i cambi in panchina fattisi registrare per entrambe le formazioni, non è cambiato per il momento il rendimento di Gubbio e Imolese. Gli umbri in campionato hanno inanellato due ko consecutivi contro Carpi e Sudtirol e sono al momento penultimi in classifica a quota 6 punti, con una sola lunghezza di distanza di vantaggio sul fanalino di coda che è proprio l’Imolese, a sua volta sconfitta in casa dalla Feralpisalò dopo il sussulto della vittoria in trasferta sul campo della Fermana. Sarà un vero e proprio scontro a fondo classifica tra due formazioni chiamate a riprendere un cammino che le possa portare lontano dallo spauracchio della retrocessione diretta.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Gubbio Imolese, mercoledì 23 ottobre 2019, non sarà trasmessa in diretta tv sui canali disponibili in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Non ci sarà neanche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet della partita, sui profili social su Facebook, Twitter ed Instagram e sui siti ufficiali delle due società ci sarà però la possibilità di reperire aggiornamenti sul match.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO IMOLESE

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Gubbio Imolese, mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 18.30 presso lo stadio Barbetti di Gubbio, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. I padroni di casa del Gubbio, guidati in panchina da Vincenzo Torrente, schiereranno un 4-3-3: Ravaglia, Cinaglia, Bacchetti, Maini, Zanoni, Sbaffo, Malaccari, Benedetti, Lakti, Cesaretti e infine De Silvestro. Risponderà l’Imolese guidata in panchina da Gianluca Atzori schierata con un 3-4-3: Rossi; Checchi, Carini, Della Giovanna; Schiavi, Marcucci, Alimi, Valeau; Latte Lath, Bismark, Tentoni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Gubbio e Imolese, l’agenzia Snai concede i favori del pronostico alla squadra di casa. Vittoria interna quotata 2.25, quota per l’eventuale pareggio fissata a 3.00 mentre la possibilità di un successo esterno viene quotata 3.50. Per quanto concerne i gol complessivamente realizzati nel corso del match dalle due squadre, quota per l’over 2.5 fissata a 2.30, mentre la quota per l’under 2.5 viene proposta a 1.60.



