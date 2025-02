DIRETTA GUBBIO LEGNAGO SALUS (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Gubbio Legnago Salus? Nell’attesa che l’arbitro fischi l’inizio cerchiamo di capire che match potremmo vivere sia in termini di trend che di favorita per la vittoria finale. Ci viene difficile immaginare gli ospiti portare acasa i tre punti, visot che sono la peggior difesa del campionato con quasi due gol subiti ogni giornata, anche se c’è da dire che nelle ultime tre partite questa media si è abbassata a 1,6 il che ha reso possibile una media punti di 1,5 nelle ultime tre gare.

Il Gubbio invece è una squadra che non riesce a segnare con continuità, solo 1 gol a partita di media e poi in difesa nonostante un blocco basso a 23 metri comunque subisce 1,3 gol. Questo potrebbe essere davvero un fattore importante perché potremmo assistere ad un match che terminerà in pareggio. Ma per averne le certezza vi invitiamo a rimanere su questa pagina perché dal prossimo aggiornamento della diretta di Gubbio Legnago Salus avremo l’occasione di vedere il commento live, non mancate! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Gubbio Legnago Salus, dove vedere la partita

Per seguire la diretta Gubbio Legnago Salus delle 15.00 i tifosi dotati di abbonamento potranno vederla su Sky Sport in televisione ma anche su cellulare e computer in diretta streaming video su SkyGo o NowTv

Analisi delle due squadre

La diretta Gubbio Legnago Salus vedrà affrontarsi due formazioni che fino a questo momento hanno vissuto due stagioni molto diverse e che anche nel loro stato di forma sono in momenti diversi, i padroni di casa stanno lottando per rimanere nelle posizioni valide per i playoff, sono decimi in classifica con 34 punti guadagnati fino a questo punto e arrivano alla gara da una vittoria casalinga 2-1 contro il Pineto.

Gli ospiti invece sono la squadra peggiore della competizione, hanno solamente 16 punti e occupano il ventesimo e ultimo posto in classifica, si presentano alla partita da un pareggio 1-1 contro l’Entella.

Diretta Gubbio Legnago Salus, probabili formazioni

Per la diretta Gubbio Legnago Salus dello Stadio Pietro Barbetti i padroni di casa dovrebbero confermare le scelte del mister Gaetano Fontana dell’ultima gara con un 4-3-3 con Venturi in porta, Tentardini e Zallu gli esterni bassi con Signorini e Rocchi difensori centrali a completare il reparto, Corsinelli, Rosaia e Faggi in mezzo al campo, tridente offensivo composto da Spina e D’Ursi sulle fasce e Tommasini riferimento centrale.

Gli ospiti invece si presenteranno con il 4-3-1-2 del mister Massimo Bagatti con Perucchini tra i pali, Ruggeri, Ampollini, Noce e Tanco in difesa, Leoncini, Diaby e Bombagi i tre centrocampisti, Zanetti trequartista in supporto della coppia d’attacco Svidercoschi e Spalluto.

Diretta Gubbio Legnago Salus, pronostico finale

La diretta Gubbio Legnago Salus è una partita che non dovrebbe regalare molte sorprese, i padroni di casa sono nettamente favoriti sugli ospiti per via della migliore posizione in classifica e per l’ottimo stato di forma che li vede in una serie di 5 partite consecutive senza sconfitta, gli ospiti oltre ad essere gli ultimi della competizione sono la peggiore difesa con 49 gol subiti e non riescono a portare a casa i 3 punti da 9 partite consecutive.

La partita poi potrebbe anche finire con diversi gol di scarto con un dominio netto da parte della squadra umbra. Il segno 1 è favorito, quotato a 1,50 da Snai.