Diretta Gubbio Livorno streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie C, oggi sabato 29 novembre 2025

DIRETTA GUBBIO LIVORNO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Prendiamo una lavagna per capire a livello statistico cosa attenderci dalla diretta di Gubbio Livorno, il nostro obiettivo, oltre quello dei trend, è vedere chi potrebbe portare a casa il risultato da un punto di vista matematico, in maniera tale da dare un apporto diverso a questo pronostico.Il Gubbio arriva con numeri solidi sul piano tattico: 52% di possesso, 1,6 xG, 0,9 xGA, e una delle migliori difese della categoria, grazie ai soli 2,8 tiri nello specchio concessi. Il 58% delle occasioni nasce da combinazioni interne con rifiniture tra le linee. La squadra è estremamente efficace sui piazzati: 41% dei gol segnati da fermo. Corner: 5,0 battuti, 3,3 concessi, indice di un baricentro mediamente alto.

Video Ravenna Gubbio (1-1)/ Gol e highlights: La Mantia rallenta gli emiliani! (Serie C, 22 novembre 2025)

Il Livorno risponde con una struttura atletica e aggressiva: 11,2 km percorsi per giocatore, 1,9 xG, 1,5 xA, e 14 tiri totali (5 in porta). Il 60% delle azioni nasce sulla fascia sinistra, dove i labronici sviluppano ampiezza e duelli continui. La fase difensiva è meno stabile (1,4 xGA), soprattutto sulle imbucate corte. Corner: 6 battuti, 5 concessi. Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Gubbio Livorno, il fischio di inizio sta per cominciare, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Ravenna Gubbio (risultato finale 1-1): Bagnolini evita il peggio! (Serie C, 22 novembre 2025)

GUBBIO LIVORNO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Parlando di Serie C, sappiamo che la diretta Gubbio Livorno in tv sarà garantita agli abbonati su Sky Sport, anche attraverso la diretta streaming video.

TRA SOGNI E TIMORI

Sei punti di differenza in classifica, a questo punto del campionato, vogliono dire tanto. Ecco perché la diretta Gubbio Livorno, che si gioca alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, sabato 29 novembre 2025, per la sedicesima giornata del girone B del campionato di Serie C, offrirà prospettive differenti alle due formazioni in campo allo Stadio Pietro Barbetti.

Il Gubbio arriva dal pareggio di mercoledì nel recupero contro la Juventus U23, quarto segno X consecutivo in un periodo che comunque possiamo considerare positivo, perché gli umbri in precedenza avevano fermato Ravenna e Ascoli, cioè due delle tre fuggitive. Pareggi di valore, che hanno portato il Gubbio a 20 punti in classifica, in una posizione che ad oggi varrebbe i playoff.

Video Ascoli Gubbio (1-1)/ Gol e Highlights: Tomei e Di Carlo si fermano sul pari (Serie C, 7 novembre 2025)

Per il Livorno invece è stata fondamentale la vittoria contro la Torres, perché in questo modo i toscani sono saliti a quota 14 punti: al momento sarebbero ancora costretti a disputare i playout per ottenere la salvezza, ma con prospettive certamente in miglioramento, perché si sono decisamente ridotte le distanze da chi li precede in classifica.

Tutto sommato, sei punti di differenza potrebbero anche essere dimezzati e questo rimescolerebbe non poco la situazione. Servirebbero però ovviamente un colpaccio dei toscani al Barbetti nella diretta Gubbio Livorno, una possibilità che i padroni di casa faranno di tutto per evitare e rafforzarsi invece nella lunga corsa verso i playoff…

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO LIVORNO

Modulo 3-5-2 per Domenico Di Carlo nelle probabili formazioni della diretta Gubbio Livorno. Dopo avere giocato mercoledì attenzione al turnover, già in porta con il possibile ballottaggio fra Krapikas e Bagnolini, mentre in difesa punta a tornare fra i titolari Bruscagin. Nel folto centrocampo a cinque un giocatore chiave dovrebbe essere Rosaia come perno centrale, mentre in attacco nelle ultime due partite il turnover è stato ampio, puntiamo su La Mantia e Tommasini, che hanno firmato gli ultimi gol.

La risposta di Roberto Venturato e del suo Livorno dovrebbe prevedere un 4-3-1-2 con Di Carmine e capitan Dionisi in grande spolvero in attacco, supportati da Peralta sulla trequarti. Odjer dovrebbe invece essere il perno del centrocampo livornese, infine Noce e baldi formeranno la coppia difensiva centrale davanti al portiere Seghetti.

PRONOSTICO E QUOTE

I padroni di casa potrebbero avere qualcosa in più nel pronostico sulla diretta Gubbio Livorno, che infatti vede favorito il segno 1 a 2,10, mentre in caso di pareggio la quota sarebbe di 3,10 ed infine un successo dei toscani verrebbe ripagato 3,20 volte la posta sul segno 2.