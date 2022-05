Diretta/ Gubbio Lucchese streaming video tv: voglia di sorprendere (Serie C)

DIRETTA GUBBIO LUCCHESE: RISULTATO INCERTO!

Gubbio Lucchese, in diretta domenica 1 maggio 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Pietro Barbetti di Gubbio, sarà una sfida valevole per il primo turno dei play off di Serie C. Voglia di sorprendere per due squadre che nel corso della stagione hanno lasciato ben pochi riferimenti. Settimo posto finale nella regular season per il Gubbio che ha chiuso la regular season con una sconfitta sul campo del Montevarchi.

Appena dietro, all’ottavo posto, la Lucchese che ha invece chiuso la regular season con due vittorie consecutive, nobilitando un ottimo campionato e una stagione nata ad agosto inoltrato, dopo il ripescaggio dalla Serie D. Il 19 marzo scorso le due squadre si sono affrontate a Lucca pareggiando col punteggio di 2-2, pari anche nel match d’andata a Gubbio terminato a reti bianche.

DIRETTA GUBBIO LUCCHESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gubbio Lucchese è una di quelle che per questo primo turno dei play off di Serie C saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO LUCCHESE

Le probabili formazioni della diretta Gubbio Lucchese, match che andrà in scena al Pietro Barbetti di Gubbio. Per il Gubbio, Vincenzo Torrente schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ghidotti; Formiconi, Migliorini, Signorini, Righetti; Cittadino, Di Noia, Malaccari; Arena, Sarao, Fantacci. Risponderà la Lucchese allenata da Guido Pagliuca con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Cucchietti; Corsinelli, Quirini, Bellich; Baldan, Picchi, Frigerio, Collodel; Semprini; Belloni, Coletta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Gubbio Lucchese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Gubbio con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Lucchese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.











