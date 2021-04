DIRETTA/ Gubbio Mantova, streaming video tv: ben pochi i precedenti ufficiali

DIRETTA GUBBIO MANTOVA: LO STORICO

In attesa della diretta di Gubbio Mantova soffermiamoci sui precedenti che hanno visto protagoniste le due squadre. Sono appena 3 se si considerano anche le sfide in Lombardia, perché al Barbetti si è giocato una sola volta. I rossoblù hanno vinto tutte e tre le gare disputate tra le due compagini. In Umbria si è giocato l’unica volta nell’aprile del 2017, un match pieno di emozioni terminato col risultato di 3-2. La gara era stata sbloccata dagli ospiti grazie a un bel gol di Vinetot al secondo minuto di gioco. Nella ripresa i padroni di casa trovavano la forza per ribaltare il match con i gol di Ferri Marini, Valagussa e Zanchi. Nel finale Guazzo su calcio di rigore regalava ai suoi una rete che però non bastava per trovare la rete del pareggio. Si sarebbe dovuto giocare anche nella scorsa stagione con il secondo match al Barbetti, gara che fu sospesa e poi annullata a causa dell’emergenza legata al Coronavirus. L’ultimo precedente è il match d’andata, una gara terminata col risultato finale di 1-2. Gli ospiti erano passati in doppio vantaggio al minuto 22 grazie a una doppietta siglata da Gomez. Nella ripresa i padroni di casa potevano solo riaprirla con Saveljevs, terminando in dieci tra nervosismo e insoddisfazione per il rosso di Moreo.

DIRETTA GUBBIO MANTOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gubbio Mantova è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 255 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

SFIDA MOLTO DELICATA

Gubbio Mantova, in diretta domenica 18 aprile 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Pietro Barbetti di Gubbio sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Obiettivo play off in bilico per due squadre che possono comunque essere già ampiamente soddisfatte della salvezza diretta messa in cassaforte con largo anticipo. Poteva puntare probabilmente a qualcosa di più il Gubbio, che dopo una lunga serie positiva è andato però incontro a un calo culminato con le 3 sconfitte consecutive subite nelle ultime partite contro Cesena, Carpi e Padova.

Ko anche il Mantova nell’ultima sfida disputata in casa contro il Legnago Salus, i Virgiliani occupano comunque ancora il decimo posto, l’ultimo utile per i play out, con 2 punti di vantaggio sulla Virtus Verona: al netto di altre cadute improvvise in questo rush finale, per la formazione allenata da Emanuele Troise i play out sono ancora a portata di mano, considerando anche la Sambenedettese lontana soltanto 3 lunghezze.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO MANTOVA

Le probabili formazioni della sfida tra Gubbio e Mantova allo stadio Pietro Barbetti. I padroni di casa allenati da Vincenzo Torrente scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Zamarion, Formiconi, Signorini, Uggè, Ferrini; Hamlili, Megalaitis, Malaccari; Sainz-Maza; Pellegrini, Gomez. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Emanuele Troise con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Tosi; Pinton, Checchi, Milillo; Di Molfetta, Felippe, Gerbaudo, Panizzi; Guccione, Ganz, Cheddira.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Gubbio Mantova, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2.30 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.05 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 3.20 volte l’importo investito con questo bookmaker.



