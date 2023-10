DIRETTA/ Gubbio Olbia (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 22 ottobre 2023)

DIRETTA GUBBIO OLBIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Gubbio Olbia vede due squadre che si schierano rispettivamente all’ottavo e tredicesimo posto in classifica. Con 12 punti collezionati in 8 sfide, il Gubbio si posiziona quindi all’ottavo posto in classifica conditi da 9 gol realizzati e 7 subiti. In casa Gubbio i punti collezionati sono 8 dei 12 totali, risultando la sesta migliore squadra all’interno delle proprie mura. I gol realizzati dai padroni di casa all’interno del proprio stadio sono quattro mentre quelli subiti appena uno. In zona gol da attenzionare l’attaccante ex Sampdoria Daniele Montevago.

Olbia che presenta Daniele Ragatzu come miglior marcatore della propria squadra con due reti come Montevago del Gubbio. L’andamento dei sardi in trasferta li posizionerebbe al nono posto, avendo collezionato quattro punti. In totale per l’Olbia sono 8 punti in 7 partite con 5 gol realizzati e 9 subiti, risultando essere il terzo peggior attacco dell’intero campionato. Peggio dei sardi hanno fatto solamente Sestri Levante e Fermana, rispettivamente con quattro e tre gol realizzati. (Marco Genduso)

GUBBIO OLBIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gubbio Olbia viene garantita dalla televisione satellitare: quest’anno, anche grazie allo “spezzatino” presentato dal calendario, le partite della terza divisione sono fornite sui canali legati all’abbonamento tradizionale oppure a quelli specifici del pacchetto Calcio, per il quale è necessaria una sottoscrizione a pagamento a parte (l’alternativa è la pay per view). Da ricordare ovviamente che in assenza di un televisore sarà possibile seguire il match con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

GUBBIO OLBIA: UMBRI IN ZONA PLAY-OFF

Gubbio Olbia sarà in diretta dallo stadio “Pietro Barbetti” di Gubbio alle ore 16:15 di domenica 22 ottobre: siamo nel girone B di Serie C e si affrontano due squadre con ambizioni ben diverse ma che veleggiano nelle stesse zone di classifica. Gli umbri, infatti, hanno ottenuto dodici punti in otto partite e si attestano in zona play-off nonostante la sconfitta dell’ultimo turno contro la Virtus Entella. I sardi, invece, sono in piena crisi di risultati (tre sconfitte nelle ultime cinque gare) ma hanno messo in cascina otto punti in sette partite disputate.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO OLBIA

La diretta tra Gubbio e Olbia, in programma domenica 22 ottobre allo stadio “Pietro Barbetti” di Gubbio, vedrà i due allenatori chiamati alle solite scelte di formazione. In casa umbra mister Piero Braglia dovrà rinunciare a Di Massimo, fermato dal giudice sportivo dopo il cartellino rosso rimediato a Chiavari. Mister Leandro Greco, invece, potrebbe rinunciare a Rinaldi per dare spazio al giovane Palmisani tra i pali.

GUBBIO OLBIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Gubbio Olbia danno per favorita la squadra umbra con il segno 1 proposto a 1.70. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria dei sardi è dato a 4.70 mentre il pareggio si gioca a 3.45.

