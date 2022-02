DIRETTA GUBBIO OLBIA/ Video streaming tv: all’andata vinse la squadra sarda

DIRETTA GUBBIO OLBIA: I TESTA A TESTA

Cosa ci raccontano i precedenti di Gubbio Olbia? Una partita che prima dello scorso ottobre non si era mai giocata, e che al Pietro Barbetti vivrà dunque il primo, storico incrocio. Non è da troppo tempo che egubini e isolani sono in Serie C, da non molto a braccetto e anche in gironi diversi: finalmente la riforma dei calendari e il criterio geografico rivisto hanno portato a questo match, che nel girone di andata era andato in scena il 3 ottobre e ovviamente al Bruno Nespoli. C’è poco da dire: lo aveva vinto l’Olbia, che al 34’ minuto aveva trovato il gol decisivo grazie a un colpo di testa di Nunzio Lella, sulla punizione calciata da Daniele Ragatzu.

Diretta/ Pescara Gubbio (risultato finale 3-1): tris di Ferrari!

Era dunque stata la vittoria di Max Canzi su Vincenzo Torrente: anche per questi due allenatori si era trattato di una prima assoluta, entrambi però sono stati confermati sulle rispettive panchine e dunque oggi potranno concedere il bis, con l’ex bandiera del Genoa che proverà a prendersi la rivincita sul collega Canzi, sfruttando anche il fattore campo questa volta a suo favore. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Olbia Entella (risultato finale 2-3): la decide Merkaj!

DIRETTA GUBBIO OLBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Gubbio Olbia non verrà trasmessa in televisione, in quanto Sky Sport non ha inserito il match valido per la ventiseiesima giornata di Serie C nel suo palinsesto. Gli appassionati di calcio, dunque, potranno usufruire della visione della gara, esclusivamente in streaming, nel caso in cui siano abbonati alla piattaforma Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intero campionato. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale e tramite il canale YouTube in base al tipo di abbonamento sottoscritto.

Diretta/ Fermana Gubbio (finale 1-1): Sarao, rigore alto al 97'!

GUBBIO OLBIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

La diretta di Gubbio Olbia è inserita nel palinsesto della ventiseiesima giornata del campionato di Serie C – Girone B. Le due compagini si affrontano domenica 13 febbraio alle ore 14.00 allo Stadio Pietro Barbetti in uno scontro diretto per la zona play-off. I padroni di casa, infatti, si trovano attualmente all’ottavo posto della classifica a quota 31, mentre gli ospiti sono al tredicesimo con soltanto 3 punti in meno. In quella zona della graduatoria c’è una fitta concorrenza e tutto può cambiare in un solo turno. La sfida, dunque, si preannuncia avvincente, oltre che alla pari.

Le due compagini, tuttavia, non stanno vivendo un buon momento: entrambe sono a caccia della rivalsa e vogliono tornare a conquistare un successo. Gli umbri non vincono da quattro giornate, tanto che nell’ultimo turno hanno incassato una brutta sconfitta in casa del Pescara. Non è andata meglio ai sardi, che nelle ultime tre giornate hanno ottenuto soltanto ko, l’ultimo quello casalingo contro la Virtus Entella. Un periodo da dimenticare dunque per le due avversarie, che adesso vogliono approfittare delle difficoltà dell’altra per rialzarsi.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO OLBIA

Andiamo adesso a dare un’occhiata alle probabili formazioni diretta Gubbio Olbia. I padroni di casa ritroveranno a centrocampo Di Noia, che ha scontato un turno di squalifica, e Cittadino, reduce da qualche problema fisico, oltre a Signorini in difesa. Da capire invece quali sono le condizioni di Tazzer e Righetti. Il tecnico Torrente dovrebbe comunque confermare il suo 4-3-3 e questi potrebbero essere gli interpreti: Ghidotti; Formiconi, Signorini, Redolfi, Migliorini; Di Noia, Cittadino, Bulevardi; Arena, Spalluto, D’Amico.

Per quanto riguarda gli ospiti, invece, il tecnico Canzi dovrebbe confermare il suo consolidato 3-5-2. Non ci sarà tuttavia lo squalificato per somma di ammonizioni Emerson e La Rosa, costretto a saltare tre turni per condotta anti-sportiva. Questo dunque il probabile schieramento dei sardi: Ciocci; Brignani, Pisano, Travagnini; Arboleda, Lella, Giandonato, Chierico, Travaglini; Udoh, Ragatzu.

QUOTE GUBBIO OLBIA

La diretta Gubbio Olbia, come anticipato, si preannuncia abbastanza equilibrato: le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai lo confermano, anche se rivelano che i padroni di casa potrebbero essere leggermente favoriti. Il segno 1, infatti, è quotato a 2,00. Il segno 2, invece, è a 3,55. Il pareggio, con il segno X, infine, si trova a 3,35.



© RIPRODUZIONE RISERVATA