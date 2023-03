Diretta/ Gubbio Olbia streaming video tv: sardi in ripresa (Serie C)

DIIRETTA GUBBIO OLBIA: UMBRI FAVORITI!

Gubbio Olbia, in diretta sabato 4 marzo 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Pietro Barbetti di Gubbio, sarà una sfida valida per la 30^ giornata del campionato di Serie C. Umbri a caccia del quarto posto, con l’Ancona ora lontana 4 lunghezze anche se il Gubbio nell’ultimo impegno disputato non è andato oltre l’1-1 in casa dell’Imolese, mettendo così in fila il secondo pareggio consecutivo in campionato.

L’Olbia però è in ripresa, reduce da 4 risultati utili consecutivi con la vittoria per 3-1 nel derby sardo contro la Torres sicuramente importante anche per il morale dei tifosi. Nel match d’andata Gubbio corsaro in Sardegna con gli umbri vincenti per 1-3 in casa dell’Olbia, nell’ultimo precedente tra le due formazioni disputato allo stadio Barbetti pareggio per 1-1, datato 13 febbraio 2022.

GUBBIO OLBIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gubbio Olbia sarà disponibile per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare, con la sfida trasmessa sul canale numero 253 di Sky. L’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque anche in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO OLBIA

Le probabili formazioni della diretta Gubbio Olbia, match che andrà in scena allo stadio Pietro Barbetti di Gubbio. Per il Gubbio, Piero Braglia schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Greco; Corsinelli, Redolfi, Bonini, Nicolao; Rosaia, Toscano, Bulevardi; Arena, Di Stefano, Vazquez. Risponderà l’Olbia allenata da Roberto Occhiuzzi con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Sposito; Brignani, Bellodi, Emerson; Arboleda, Dessena, Biancu, Travaglini; Ragatzu; Contini, Nanni.

GUBBIO OLBIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Gubbio Olbia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Gubbio con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo dell’Olbia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.70.

