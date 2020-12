Diretta/ Gubbio Padova (Serie C) streaming video tv. Biancoscudati senza tregua

DIRETTA GUBBIO PADOVA: OSPITI FAVORITI, MA SARÀ DURA!

Gubbio Padova, in diretta dallo stadio Barbetti di Gubbio in programma domenica 20 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. Biancoscudati senza tregua con il Sudtirol che non molla il trono del raggruppamento, con gli altoatesini che mantengono 2 punti di vantaggio grazie all’ultimo pareggio che il Padova si è visto imporre nel derby del Triveneto contro la Triestina. Per la squadra di Mandorlini all’orizzonte c’è un altro duro impegno perché il Gubbio, dopo una partenza decisamente a rilento, è in serie positiva da ben 7 partite di campionato, ritrovandosi imbattuto anche nell’ultima trasferta di Carpi, che ha fatto seguito alla vittoria esterna sul campo del Matelica. Gli umbri hanno cambiato decisamente passo e si ritrovano ora a +2 dalla zona play out. Soprattutto, sono capaci di una continuità che ora andrà testata contro un Padova che comunque dovrà cercare di ritrovare subito la vittoria per non veder scappare in fuga il Sudtirol e per guardarsi dagli assalti di Perugia e Modena che inseguono a 3 lunghezze di distanza.

DIRETTA GUBBIO PADOVA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gubbio Padova sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO PADOVA

Le probabili formazioni di Gubbio Padova, sfida che andrà in scena presso lo stadio Barbetti di Gubbio. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Vincenzo Torrente con un 4-3-1-2: Zamarion, Munoz, Uggè, Signorini, Ferrini; Malaccari, Megalaitis, Oukhadda; Pasquato; Gomez, Gerardi. Gli ospiti guidati in panchina da Andrea Mandorlini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Vannucchi; Germano, Pelagatti, Andelkovic, Curcio; Della Latta, Hallfredsson, Hraiech; Jelenic, Nicastro, Bifulco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Gubbio e Padova, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 3.20, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.00, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.30.



