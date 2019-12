Diretta Gubbio Padova/ Streaming video tv: veneti favoriti (Serie C)

Gubbio Padova, diretta dall’arbitro Michele Di Cairano della sezione Aia di Ariano Irpino, ci attende oggi pomeriggio domenica 1 dicembre 2019 alle ore 15.00 allo stadio Pietro Barbetti di Gubbio per la diciassettesima del campionato di Serie C nel girone B. Gubbio Padova sarà un incontro molto importante per entrambi le contendenti che tuttavia sono alle prese con obiettivi molto differenti. Il Gubbio in questo momento si trova impelagato nella zona playout In ragione dei soli 14 punti conquistati in 16 gare giocate; di tutt’altro genere fino a questo momento è il cammino del Padova, che ha raccolto 32 punti. C’è dunque grande attesa per questo incontro tutto sommato potrebbe vedere come principali favoriti gli ospiti anche se il Gubbio necessita di una prestazione importante per poter rilanciare le proprie ambizioni in questo campionato. Nello scorso turno pirotecnico pareggio per 3-3 a Ravenna per il Gubbio, mentre il Padova aveva vinto per 1-0 in casa contro il Rimini.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gubbio Padova non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO PADOVA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Gubbio Padova. I padroni di casa dovrebbero scendere sul terreno di gioco con uno schieramento incentrato sull’utilizzo del 3-4-2-1. Davanti all’estremo difensore Ravaglia dovrebbero giocare Konate, Coda e Bacchetti nella retroguardia a tre. A centrocampo sulle corsie laterali dovremmo trovare confermati ancora una volta Chinaglia a destra e Zanoni a sinistra. In mezzo al campo invece dovrebbero trovare spazio Meli e Malaccari con Sbaffo e Cesaretti più avanzati per dare sostegno alla fase offensiva che vedrà come finalizzatore Gomez. La risposta del Padova invece dovrebbe essere affidata ad uno schieramento che prevede un più compatto 3-5-2. A difendere i pali della formazione veneta ci sarà Minelli mentre la linea difensiva sarà guidata dal centrale Kresic con Pelagatti e Lovato. In mezzo al campo a fungere da regista basso ci sarà Buglio, Castiglia e Piovanello invece agiranno da mezzali, Germano agirà sulla corsia destra e spazio a Baraye sulla corsia mancina. In avanti il duo offensivo dovrebbe essere composto da Mokulu e Santini.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto concerne le quote proposte per Gubbio Padova dall’agenzia di scommesse sportive Snai c’è una tendenza nel vedere favorito il Padova, nonostante giochi in trasferta. Nello specifico l’eventuale successo dei padroni di casa darebbe diritto alla consistente quota di 3,80 contro il già più basso valore di 3,15 previsto per il pareggio, mentre il successo della formazione veneta è attualmente quotato a 2,00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA