Diretta Gubbio Perugia streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 6 settembre 2025

DIRETTA GUBBIO PERUGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Andiamo a vedere qualche dato in attesa che i giocatori della diretta di Gubbio Perugia finiscano il riscaldamento, con le statistiche riusciremo a capire chi tra le due formaizoni può avere o meno il favore del pronostico in questa partita, almeno da un punto di vista scientifico. Il Gubbio si presenta con numeri solidi: in media segna 1,05 gol a partita ma ne subisce 1,18, una differenza lieve che racconta di partite equilibrate e spesso aperte. Il dato delle clean sheet – 8 gare senza subire reti su 38 nella precedente stagione – conferma una certa affidabilità difensiva nei momenti giusti.

Di contro, il Perugia offre una costanza tecnica superiore nella categoria: con 1 gol segnato e 1 subito in media a partita, è squadra che fa dell’eleganza offensiva un punto di forza, pur mantenendosi solida dietro. Il confronto sembra promettere un duello fatto di controllo palla e capacità di incidere nei momenti decisivi. Sarà davvero cosi? Andiamo a scoprirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Gubbio Perugia, il fischio iniziale è alle porte e con esso il nostro commento live che potrete seguire comodamente da questa pagina. (agg. Gianmarco Mannara)

GUBBIO PERUGIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per chi non vedrà il derby umbro dallo stadio, la diretta Gubbio Perugia in tv sarà visibile sui canali di Sky Sport, oppure in diretta streaming video tramite Sky Go e Now Tv, in entrambe le opzioni però è necessario l’abbonamento.

IL GRANDE DERBY UMBRO

Entrambe sono imbattute, ma con stati d’animo almeno parzialmente diversi verso il derby umbro che ci terrà compagnia con la diretta Gubbio Perugia dalle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 6 settembre 2025, per la terza giornata del girone B di Serie C naturalmente dallo stadio Pietro Barbetti, casa dei Lupi eugubini.

Il Gubbio infatti aveva cominciato il proprio cammino con una bella vittoria per 0-1 a Rimini, poi ecco il pareggio casalingo per 1-1 contro la Sambenedettese che ha portato una parziale frenata. I punti in classifica sono comunque 4 e adesso arriva un altro appuntamento casalingo da sfruttare nel migliore dei modi per provare a lanciarsi nelle zone nobili del girone.

Il Perugia è a sua volta imbattuto, ma per gli ospiti parliamo di un doppio pareggio: 0-0 casalingo contro il Guidonia e 2-2 esterno contro il Bra, ci si aspettava magari qualcosa in più dai Grifoni contro due neo-promosse e allora adesso il rischio è che si ripresentino già i “fantasmi” di un campionato anonimo come il precedente.

Il derby umbro potrebbe essere una eccellente occasione per scacciare questi timori, ma logicamente non sarà semplice sul campo del Gubbio che vuole regalare una grande gioia ai propri tifosi in un match sempre molto sentito. Insomma, ci sono davvero tanti motivi per seguire con la massima attenzione la diretta Gubbio Perugia…

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO PERUGIA

Domenico Di Carlo potrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 nelle probabili formazioni della diretta Gubbio Perugia. Come riferimento, settimana scorsa avevamo visto Bagnolini in porta; la difesa a tre con Fazzi, Di Bitonto e Bruscagin; sulle fasce Zallu a destra e Minta a sinistra; nel cuore della mediana Podda, Djankpata e Carraro; infine in attacco per il Gubbio la coppia formata da Spina e Tommasini.

Nel Perugia, mister Vincenzo Cangelosi deve fare i conti con la squalifica di Nwanege e quindi Dell’Orco potrebbe completare la difesa con Riccardi, Angella e Giraudo davanti al portiere Gemello; il modulo è il 4-3-3, settimana scorsa a centrocampo per i biancorossi avevano giocato Giunti, Joselito e Tumbarello, con Kanoute, Montevago e Matos invece a formare il tridente d’attacco titolare.

DIRETTA GUBBIO PERUGIA LE QUOTE

Sia per Lottomatica che per Eurobet le quote fornite per l’esito finale della diretta Gubbio Perugia sono le stesse e prevedono il successo dei padroni di casa. Stando a questi bookmakers infatti il segno 1 non va pagato oltre il 2.40, in netto contrasto con il 2, equivalente al successo degli ospiti, quotato invece a 3.00. Il pareggio, indicato dal segno x, ha qualche chances in più di concretizzarsi essendo fissato a 2.85.