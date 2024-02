Diretta/ Gubbio Pescara, streaming video tv: squadre in splendida forma (9 febbraio 2024)

DIRETTA GUBBIO PESCARA,TRE SUCCESSI DI FILA PER ENTRAMBE

La diretta Gubbio Pescara, in programma venerdì 9 febbraio alle ore 20:45, racconta della 25esima giornata di Serie C Girone B. I padroni di casa sono reduci dalla terza vittoria consecutiva collezionata in trasferta per 3-1 con la Vis Pesaro, un successo che segue quelli contro la Fermana per 2-0 e Lucchese di misura. L’ultima sconfitta è di metà dicembre.

Anche il Pescara sono tre weekend di fila che risponde presente con i tre punti. A partire dal 2-1 esterno con l’Arezzo fino ai due successi in casa rispettivamente contro Sestri Levante e Pineto, entrambe senza subire gol. I biancoazzurri avevano iniziato molto male il 2024 perdendo sia con la Juventus U23 sia con il Perugia.

GUBBIO PESCARA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Gubbio Pescara sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Gubbio Pescara sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

GUBBIO PESCARA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Gubbio Pescara vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-1-2. In porta Greco, terzini Corsinelli e Mercadante mentre Tozzuolo e Signorini staranno al centro. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Casolari, Mercati e Bernardotto. Infine, Bumbu giocherà alle spalle di Spina e Di Massimo.

Il Pescara replica senza trequartista ma con un attacco a tre. Dunque 4-3-3 per il Delfino con Plizzari tra i pali, retroguardia composta da Floriani, Brosco, Di Pasquale e Milani. A centrocampo spazio a Aloi e Tunjov come mezzali e Dagasso regista mentre in attacco Cuppone punta e Capone con Merola larghi.

GUBBIO PESCARA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Gubbio Pescara danno favorita la squadra di casa a 2.55. Secondo sisal, la X del pareggio è offerta a 3.20 mentre il 2 a 2.60.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, si trova a quota 1.85 contro l’1.81 dell’Under. Infine il Gol lo quotano 1.65 rispetto ai 2.10 del No Gol.

