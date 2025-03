DIRETTA GUBBIO PIANESE, PER TORNARE SUBITO A VINCERE

In campo venerdì 7 marzo 2025 alle ore 20:30 con la diretta Gubbio Pianese. Presso lo Stadio Pietro Barbetti i padroni di casa hanno bisogno di interrompere la mini serie di due sconfitte consecutive per poter sperare di rientrare in zona playoff. I Lupi infatti, nell’ultimo paio di turni di campionato, hanno perso il loro piazzamento nella parte sinistra della classifica venendo scavalcati dalle rivali una volta finiti in undicesima posizione, ancora con trentaquattro punti. Il Pontedera, che ha sconfitto proprio i rossoblu nello scorso weekend, è a portata di tiro per il controsorpasso immediato ma ora dipende anche dal risultato che otterranno i toscani in questa trentesima giornata.

La situazione recente della Pianese è simile sebbene i bianconeri restino sempre abbastanza in alto nella graduatoria del girone B. I toscani sono appunto settimi con i loro quarantaquattro punti ma hanno patitto una sconfitta interna per mano del Rimini che ha permesso all’Arezzo di superarli. Pure per le Zebrette l’obiettivo è dunque quello di tornare a vincere per riprendersi la posizione che già occupavano ed evitare di concedere altro anche a nuove inseguitrici con il Pineto che scalpita alle loro spalle, distante appena due lunghezze, e non dover ritrovarsi a ripetere lo stesso contesto appena vissuto.

DIRETTA GUBBIO PIANESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sintonizza il tuo televisore sul canale Sky Sport 255 visto che per guardare la diretta Gubbio Pianese serve un regolare abbonamento a Sky. Se non puoi usare la tv, allora sfrutta il servizio in streaming garantito attraverso l’applicazione di Sky Go.

GUBBIO PIANESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Visti i risultati più recenti sono attesi qualche cambi rispetto al 4-3-3 con Venturi, Tozzuolo, Rocchi, Signorini, D’Avino, Corsinelli, Rosaia, Faggi, Spina, Iaccarino e Tommasini per i padroni di casa di mister Fontana nelle probabili formazioni della direta Gubbio Pianese.

Nemmeno il tecnico Formisano dovrebbe scegliere di impiegare il 3-4-2-1 con Boer, Ercolani, Indragoli, Nicoli, Da Pozzo, Proietto, Marchesi, Bacchin, Mastropietro, Falleni e Mignani recentemente ammirato, inserendo qualche elemento diverso oppure anche decidendo di optare per un altro modulo.

SCOMMESSA SULLA DIRETTA GUBBIO PIANESE, LE QUOTE

Le quote proposte dai bookmakers ci parlando di una sfida abbastanza combattuta per quanto riguarda la diretta Gubbio Pianese. Le agenzie di scommesse come Bwin vedono favoriti i padroni di casa se si guarda all’1 pagato a 2.35 ma i bianconeri hanno comunque ottime chances di far loro i tre punti in palio dato il 2 fissato invece a 2.70. Al momento il risultato meno probabile risulta essere il pareggio, con il segno x che verrebbe pagato a 3.10.